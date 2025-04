Την ευκαιρία να οδηγήσει για τρίτη διαφορετική ομάδα στη Formula 1 θα έχει ο Ιάπωνας, Ρίο Χιρακάβα, με την ομάδα της Alpine.

Οι Ιάπωνες φίλοι της Formula 1 θα έχουν έναν επιπλέον λόγο για να ανυπομονούν να ξεκινήσει η δράση στον επερχόμενο αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος στη Σουζούκα το τριήμερο 4-6 Απριλίου. Ο Γιούκι Τσουνόντα, ο οποίος θα οδηγήσει για τη Red Bull Racing δεν θα είναι ο μοναδικός τοπικός ήρωας που θα πάρει μέρος στο Grand Prix.

O Ρίο Χιρακάβα θα πάρει μέρος στο FP1 της Παρασκευής για λογαριασμό της Alpine. O Ιάπωνας, δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του WEC με την Toyota Gazoo Racing, έχει ρόλο αναπληρωματικού οδηγού στη γαλλική ομάδα και θα πάρει τη θέση του Τζακ Ντούχαν.

Driving at home 🇯🇵🏡



At this weekend's #JapaneseGP, @ryohirakawa will be getting his first taste of 2025 machinery during Friday's FP1 session. pic.twitter.com/44DWSfLBgx