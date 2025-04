Ο Κολομβιανός πρώην οδηγός της Formula 1 ποντάρει στο ενδεχόμενο αλλαγής ομάδας για τον Μαξ Φερστάπεν και μάλιστα αρκετά σύντομα.

Πριν ακόμη ξεκινήσει η νέα αγωνιστική σεζόν της Formula 1, αντικείμενο συζήτησης έχει γίνει το μέλλον του Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός μπορεί να έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τη Red Bull Racing, όμως όροι στο συμβόλαιό του, του επιτρέπουν να αποχωρήσει από την ομάδα του Μίλτον Κινς.

Ένας πιθανός μνηστήρας του Φερστάπεν είναι η Aston Martin, κάτι που φαντάζει λογικό λόγω των φιλοδοξιών της για το μέλλον, τη συνεργασία της με τη Honda και την πρόσληψη του Άντριαν Νιούι. Όπως ανέφεραν ορισμένα δημοσιεύματα, η ομάδα του Σίλβερστον προσέφερε συμβόλαιο 1 δισεκατομμυρίου στον Ολλανδό για να τον δελεάσει.

