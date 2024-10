Στινγκ: «Η Formula 1 κάνει περισσότερο θόρυβο και από το ροκ»

O διάσημος Βρετανός τραγουδιστής βρίσκεται στην πίστα του Όστιν για το Grand Prix της Formula 1.

Με τη νίκη του Μαξ Φερστάπεν στο Σπριντ, άρχισε η δράση του Σαββάτου στο Grand Prix ΗΠΑ. Την απονομή των βραβείων στον Ολλανδό και στους Κάρλος Σάινθ - Λάντο Νόρις που τερμάτισαν στη 2η και 3η θέση αντίστοιχα, έκανε ο Στινγκ.

Ο 73χρονος Βρετανός μουσικός βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στις ΗΠΑ για συναυλίες και εμφανίσεις. Όταν μάλιστα ρωτήθηκε από το βρετανικό Sky Sports για την εμπειρία παρακολούθησης της Formula 1, ο Στινγκ δήλωσε ότι είναι πιο θορυβώδης και από το ροκ εντ ρολ!

