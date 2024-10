Το πρώτο αξεσουάρ αυτοκινήτου από την μεγαλύτερη θαλάσσια χωματερή (vid)

Η Kia συνεργάστηκε με την Ocean Cleanup, χρησιμοποιώντας πλαστικά που συλλέχθηκαν από το Great Pacific Garbage Patch, στο Βόρειο Ειρηνικό.

Το ηλεκτρικό crossover Kia EV3 είναι το πρώτο αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί αξεσουάρ, κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα πλαστικά που συλλέχθηκαν από την μεγαλύτερη θαλάσσια χωματερή. Πρόκειται για ένα πατάκι στο χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου, το οποίο αφαιρείται και πλένεται εύκολα.

Το πλαστικό για την κατασκευή του προέρχεται σε ποσοστό 40% από το Great Pacific Garbage Patch, την μεγαλύτερη θαλάσσια «χωματερή» που... περιστρέφεται στον Βόρειο Ειρηνικό. Η έκτασή της εκτιμάται στο 1,6 εκατ. τετραγωνικά χιλιόμετρα, όσο δηλαδή τρεις Γαλλίες μαζί!

Η Kia συνεργάστηκε με την Ocean Cleanup, μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που προσπαθεί να καθαρίσει τις θάλασσες από πλαστικά και σκουπίδια. Η Ocean Cleanup εκτιμά ότι απαιτούνται 10 χρόνια και 7,5 δισ. δολάρια για να καθαριστεί ο Βόρειος Ειρηνικός από την τεράστια χωματερή. Και όμως, το ποσό αυτό είναι μικρότερο από όσα ξοδεύονται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ για τη διακόσμηση του Halloween!

