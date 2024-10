Ο Πέκο Μπανάια με την Ducati ήταν ο κερδισμένος του Σαββάτου στο Μοτέγκι, μειώνοντας τη διαφορά στη βαθμολογία από τον Χόρχε Μαρτίν που τερμάτισε 4ος.

Ο Αγώνας Σπριντ για το GP Ιαπωνίας, του 17ου φετινού αγώνα για το MotoGP, είχε δράμα και ανατροπές και μεγάλο νικητή τον Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Lenovo Ducati. Ο Ιταλός πρωταθλητής βρέθηκε στην πρώτη θέση όταν έπεσε ο Πέδρο Ακόστα και την κράτησε μέχρι το τέλος. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο ομόσταβλός του στην εργοστασιακή ομάδα Ενέα Μπαστιανίνι και τρίτος ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ με την Gresini Ducati.

Οι αναβάτες πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση με τον βροχερό καιρό να είναι η μεγαλύτερη ανησυχία τους. Η πίστα ήταν στεγνή στο ξεκίνημα του αγώνα και όλοι είχαν slick ελαστικά, αλλά τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν.

Η εκκίνηση ήταν τυπικά καλή για τον Μπανάια, που πήρε την πρωτοπορία του αγώνα από τον poleman Ακόστα, με τον Μπαστιανίνι να ακολουθεί μπροστά από τον Μπίντερ. Ο Βινιάλες «καταποντίστηκε» εκτός 10άδας ενώ ο Μαρτίν έκανε εκπληκτική εκκίνηση για να ανέβει στην 5η θέση. Πολύ καλά ξεκίνησε και ο Μαρκ Μάρκεθ, που κέρδισε μερικές θέσεις.

From hunter to prey! 😮 @marcmarquez93 passes @88jorgemartin for 5th 🔄 #JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/xKeSVDTxIF

Ο Ακόστα όμως είχε την ταχύτητα να επιτεθεί στον Μπανάια και να τον περάσει, για να πάρει την πρώτη θέση. Κι ενώ μια βλάβη έβγαλε τον Μπίντερ εκτός αγώνα, ο Μαρκ Μάρκεθ πέρασε τον Μαρτίν για την 4η θέση.

Ο Ακόστα έδειχνε να έχει τον έλεγχο του αγώνα και άνοιγε τη διαφορά από τον Μπανάια, αλλά ένα μικρό λάθος έφερε μια πτώση που τον έβγαλε εκτός αγώνα. Έτσι, ο Μπανάια «κληρονόμησε» την πρωτοπορία στον αγώνα, με τον Μπαστιανίνι στη 2η θέση και τους Μάρκεθ και Μαρτίν να ακολουθούν.

A MONUMENTAL MISTAKE FROM THE ROOKIE! 💥@37_pedroacosta crashes out of the lead at Turn 7 😱#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/mswvSl7Tsr