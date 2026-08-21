Γιατί ο Μαξ Φερστάπεν σκέφτηκε σοβαρά να αποχωρήσει οριστικά από τη Formula 1 πριν αποφασίσει να υπογράψει το νέο πολυετές συμβόλαιο με τη Red Bull Racing.

Έπειτα από μήνες δημοσιευμάτων, σεναρίων και φημών, ο Μαξ Φερστάπεν έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τη Red Bull Racing. O Ολλανδός, που αρνούνταν μέχρι την Ουγγαρία να επιβεβαιώσει το που θα αγωνίζεται το 2027, επέκτεινε τη συνεργασία του για τέσσερα ακόμη χρόνια με την ομάδα του Μίλτον Κινς.

Με την εξέλιξη αυτή, ο Φερστάπεν θα έχει τη δυνατότητα να φτάσει τις 15 σεζόν με τη Red Bull Racing, μία συνεργασία που θα ξεπεράσει σε διάρκεια κάθε προηγούμενο.

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Η καριέρα του Φερστάπεν είναι στη Red Bull

Μετά την ανακοίνωση της Red Bull Racing, όλα τα βλέμματα στράφηκαν προς τον Φερστάπεν και την αυστριακή ομάδα. Ο Ολλανδός στη συνέντευξη Τύπου στο περιθώριο του Grand Prix της πατρίδας του, προχώρησε σε αποκαλύψεις σχετικά με το ενδεχόμενο της πλήρους απόσυρσης από τη Formula 1.

«Ήμουν πιο κοντά στο να αποσυρθώ παρά στο να αλλάξω ομάδα. Μου αρέσει εδώ. Πιστεύω ότι θα ήταν μια σπουδαία ιστορία αν αυτό ήταν εφικτό: να σε ανακαλύψει η Red Bull και να ολοκληρώσεις την καριέρα σου σε μία μόνο ομάδα. Δεν νιώθω την ανάγκη να αλλάξω απλά για να αλλάξω, ούτε χρειάζεται να οδηγήσω με άλλα χρώματα. Το αγαπημένο μου χρώμα είναι το μπλε, οπότε αυτό βοηθάει. Θα ήταν μια εκπληκτική ιστορία αν συμβεί αυτό», είπε ο Ολλανδός.

Τα προηγούμενα δύο χρόνια το όνομά του είχε συνδεθεί έντονα με τη Mercedes F1, όμως η γερμανική ομάδα επενδύει το μέλλον της στους Κίμι Αντονέλι και Τζορτζ Ράσελ. Τους τελευταίους μήνες υπήρξε έντονη φημολογία για ενδιαφέρον της McLaren Racing, όμως αυτό το σενάριο διέψευσε κατηγορηματικά ο CEO των Βρετανών, Ζακ Μπράουν.

Το 2030 ίσως δεν είναι το grand finale

Η έντονη δυσφορία που είχε εκφράσει στο παρελθόν για τους νέους κανονισμούς, τα συνεχώς αυξανόμενα Grand Prix και τους Αγώνες Σπριντ, τον είχε οδηγήσει σε έντονο προβληματισμό στο ξεκίνημα της χρονιάς. Ωστόσο οι αλλαγές που ετοιμάζει η FIA για το 2027 και το 2028 σε συνδυασμό με την σχεδόν σίγουρη επιστροφή των V8 κινητήρων, ίσως κρατήσουν τον Φερστάπεν στη Formula 1 για πολλά ακόμη χρόνια.

«Πρέπει να πω ότι μετά τους πρώτους αγώνες είπα στον Λοράν: "Μην έρθεις να με ρωτήσεις τίποτα για το μέλλον, γιατί δεν ξέρω καν αν θέλω να μείνω". Αλλά ειλικρινά, διατηρήσαμε πάντα ανοιχτό διάλογο. Αγαπώ τους αγώνες και είχα πολλές και πολύ καλές συζητήσεις τόσο με την F1 όσο και με την FIA. Δουλεύουμε σταδιακά προς κάτι που γίνεται όλο και καλύτερο. Επίσης, από την πλευρά μου, προσαρμόστηκα. Αποδέχτηκα την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε όλοι και απλώς προσπαθώ να βγάλω το καλύτερο δυνατό από αυτήν. Με το έτος μέχρι το οποίο υπέγραψα, ανοίγει ξανά η πόρτα, ίσως για να δούμε τι θα γίνει αν επιστρέψουν οι V8 κινητήρες», δήλωσε ο Φερστάπεν.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.