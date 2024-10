Ο Πέδρο Ακόστα της Tech3 KTM ήταν ο πρωταγωνιστής των κατατακτήριων δοκιμών του MotoGP στην πίστα του Μοτέγκι, κατακτώντας την πρώτη του pole position στη μεγάλη κατηγορία.

Με μεγάλο ενδιαφέρον και καθηλωτικό τρόπο πραγματοποιήθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ιαπωνίας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP. Οι ψιχάλες βροχής έκαναν πολύ απαιτητικές τις συνθήκες για τους αναβάτες, με τις εκπλήξεις να είναι πολλές.

Ο Πέδρο Ακόστα κατέκτησε την παρθενική του pole position στο MotoGP με χρόνο στο 1:43,018. Ο Ισπανός ήταν εξαιρετικός στο Q2 και με το νέο ρεκόρ πίστας έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη στους αγώνες που ακολουθούν. Δεύτερος θα εκκινήσει ο Πέκο Μπανάια της Ducati, ο οποίος δυσκολεύτηκε στο πρώτο μέρος του Q2, όμως πήρε ένα πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για τη συνέχεια του τριημέρου. Ο Μάβερικ Βινιάλες της Aprilia έκανε μια θαυμάσια εμφάνιση και πήρε την 3η θέση.

Μεγάλος άτυχος ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ της Gresini Racing. O Ισπανός είχε σημειώσει το 1:42,868, που ήταν ταχύτερος χρόνος από αυτόν του Ακόστα. Ωστόσο ο Ισπανός πάτησε εκτός πίστας στη στροφή 4 και η προσπάθειά του ακυρώθηκε. Καταστροφικές ήταν οι κατατακτήριες δοκιμές για τον Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος κατετάγη 11ος έπειτα από πτώση στη στροφή 9.

Q1

Υπό την απειλή της βροχής τα πρώτα 15 λεπτά των κατατακτήριων ξεκίνησαν στην πίστα του Μοτέγκι. Τα φαβορί για την πρόκριση στην επόμενη φάση ήταν οι Μορμπιντέλι (Pramac), Μπίντερ (KTM) και Εσπαργκαρό (Aprilia). Τα εισιτήρια όμως ήταν δύο για το Q2.

Μετά τα πρώτα περάσματα στην κορυφή της κατάταξης ήταν ο Μίλερ της KTM. O Αυστραλός είχε σημειώσει το 1:44,296 και ήταν 0,076 δλ ταχύτερος του Ραούλ Φερνάντεθ.

Στα τελευταία λεπτά του Q1 άλλαξαν όλα. Οι αναβάτες πίεσαν περισσότερο στο όριο, πήραν πιο πολλά ρίσκα και η κατάταξη ήταν πολύ διαφορετική μετά τα δεύτερα περάσματα. Ο Μορμπιντέλι σημείωσε την ταχύτερη επίδοση με το 1:43,746 και πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση. Μαζί του στο Q2 πέρασε ο εντυπωσιακός Κουαρταραρό, ο οποίος κατετάγη δεύτερος.

Q2

Οι πρώτες ψιχάλες άρχισαν να πέφτουν στην πίστα του Μοτέγκι και αυτό ώθησε τους αναβάτες να βγουν γρήγορα στην πίστα για τις πρώτες τους προσπάθειες. Οι συνθήκες είχαν γίνει πολύ δύσκολες και τα δεδομένα άλλαξαν σημαντικά.

Ορισμένοι αναβάτες επέλεξαν να κάνουν τρεις και τέσσερις γρήγορους γύρους, με την κατάταξη να αλλάζει συνεχώς. Ταχύτερος μετά τα πρώτα περάσματα ήταν ο Ακόστα με το 1:43,758. Πίσω του ήταν ο Μπαστιανίνι και τρίτος ήταν ο Μπετζέκι. Ο Μ. Μάρκεθ ήταν μόλις στην 5η θέση με δύο μόλις γρήγορους γύρους, ο Μαρτίν ήταν 7ος ενώ ο Μπανάια με μηδέν αυτοπεποίθηση και έναν γρήγορο γύρο ήταν 12ος.

Τα πάντα όμως κρίθηκαν στα τελευταία λεπτά του Q2. O Μάρκεθ «έσπασε» τα χρονόμετρα και έθεσε νέο ρεκόρ πίστας με το 1:42,868 και δεύτερος ήταν ο Μπανάια. Σε εκείνο το σημείο ο Μαρτίν είχε πτώση στη στροφή 9 και οι ελπίδες του για ένα καλό αποτέλεσμα καταστράφηκαν.

Τα πάντα άλλαξαν και πάλι. Ο χρόνος του Μ. Μάρκεθ ακυρώθηκε λόγω παραβίασης ορίων πίστας και ο Ισπανός κατρακύλησε στην 9η θέση. Αυτό έφερε τον Ακόστα στην pole position με χρόνο 1:43.018, ο οποίος ήταν το νέο ρεκόρ πίστας.

Δεύτερος τους δύο αγώνες θα εκκινήσει ο Μπανάια και τρίτος θα είναι ο Βινιάλες. Ακολούθησαν οι Μπαστιανίνι, Μπίτνερ, Μορμπιντέλι, Ντι Τζιαναντόνιο, Μπετζέκι, Μ. Μάρκεθ, Α. Μάρκεθ, Μαρτίν και Κουαρταραρό.

Ο Αγώνας Σπριντ στο Μοτέγκι είναι προγραμματισμένος για τις 09:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα Grand Prix Ιαπωνίας Κατατακτήριες Δοκιμές

Φωτογραφίες: Tech3 Racing