Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 πιστεύει πως όλα είναι ανοικτά στην κατάκτηση του φετινού τίτλου.

Δύο είναι οι διεκδικητές του φετινού τίτλου της Formula 1 σύμφωνα με τον Νίκο Ρόσμπεργκ. Ο ένας είναι ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, ο οποίος προηγείται στο πρωτάθλημα και ο δεύτερος είναι o Λάντο Νόρις της McLaren Racing. H μεταξύ τους διαφορά έπειτα από 18 αγωνιστικά τριήμερα είναι στους 52 βαθμούς.

Με έξι αγώνες για το τέλος της σεζόν το μομέντουμ είναι με το μέρος του Νόρις, ο οποίος κέρδισε με χαρακτηριστική άνεση στο Grand Prix Σιγκαπούρης. Ο Βρετανός άφησε τον Ολλανδό πίσω του κατά 20,9 δλ, ωστόσο η διαφορά θα ήταν μεγαλύτερη εάν το επιθυμούσε.

Lando leads the way in scoring since the summer break 🫡#F1 pic.twitter.com/NRa3Mp5wDW