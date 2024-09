Ο Πέκο Μπανάια της Ducati ήταν ο μεγάλος νικητής το Σάββατο στη Μανταλίκα μετά την πτώση του Χόρχε Μαρτίν.

Οι ανατροπές στο φετινό MotoGP συνεχίζονται. Στον Αγώνα Σπριντ του GP Ινδονησίας νικητής ήταν ο Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Ducati Lenovo, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο το λάθος του Χόρχε Μαρτίν, που είχε πτώση στον πρώτο γύρο. Ο Ενέα Μπαστιανίνι συμπλήρωσε το 1-2 της εργοστασιακής ομάδας της Ducati με τη 2η θέση ενώ τρίτος ήταν ο εντυπωσιακός Μαρκ Μάρκεθ της Gresini Ducati.

Το δράμα στο Σπριντ της Μανταλίκα ξεκίνησε από νωρίς. Η εκκίνηση ήταν καλή για τον Μαρτίν, που κράτησε την πρωτοπορία, πολύ καλή για τον Μπανάια που ανέβηκε αμέσως στη 2η θέση και τέλεια για τον Μαρκ Μάρκεθ, που με σχεδόν μαγικό τρόπο βρέθηκε στην 5η θέση, έχοντας ξεκινήσει από την 12η.

Προτού συμπληρωθεί ο πρώτος γύρος όμως, ο Χόρχε Μαρτίν είχε πτώση. Παρότι αμέσως σηκώθηκε και ξανανέβηκε αμέσως στη μοτοσικλέτα του, βρέθηκε στην τελευταία θέση όταν επέστρεψε στον αγώνα.

Έτσι, ο Πέκο Μπανάια έμεινε μόνος του στην πρώτη θέση, με τη μάχη για τη 2η θέση πίσω του να μαίνεται, ανάμεσα στους Μπετζέκι και Μ. Μάρκεθ. Μάχη για την 4η θέση έδιναν λίγο πιο πίσω και οι Μπαστιανίνι και Ακόστα, τους οποίους ακολουθούσε κατά πόδας ο Κουαρταραρό.

Όσο περνούσαν οι γύροι οι διαφορές μειώνονταν και περίπου στο μέσον του αγώνα ο Μάρκο Μπετζέκι βρέθηκε ακριβώς πίσω από τον Μπανάια. Ο αναβάτης της VR46 όμως έκανε ένα λάθος και αποφεύγοντας την τελευταία στιγμή την επαφή με τον Μπανάια έπεσε στην 4η θέση, πίσω από τον Μάρκεθ και Μπαστιανίνι.

Αυτό έδωσε μια ανάσα στον Μπανάια, αλλά όχι για πολύ, καθώς ο Μαρκ Μάρκεθ άρχισε να τον πλησιάζει και να φέρνει μαζί του τον Ενέα Μπαστιανίνι. Αυτή η τριάδα θα διεκδικούσε τη νίκη.

Μέχρι το τέλος, ο Πέκο Μπανάια κράτησε την πρωτοπορία και πήρε μια πολύτιμη νίκη, εκμεταλλευόμενος απόλυτα το λάθος του Μαρτίν. Έπειτα από σκληρή μάχη στους τελευταίους γύρους, τη δεύτερη θέση πήρε ο Ενέα Μπαστιανίνι ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ τερμάτισε στην 3η θέση. Ακολούθησαν οι Μπετζέκι, Μορμπιντέλι, Ακόστα, Βινιάλες, Ζαρκό και Ντι Τζιαναντόνιο.

Καθώς ο Μαρτίν δεν βαθμολογήθηκε, η διαφορά του από τον Μπανάια μειώθηκε ακριβώς στο μισό, δηλαδή στους 12 βαθμούς.

Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 10:00 το πρωί της Κυριακής.

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: Ducati