Το MotoGP συνεχίζει για άλλο δύο χρόνια στο Πορτιμάο

Το Autódromo Internacional do Algarve εξασφάλισε τη θέση του στο ημερολόγιο του MotoGP για το 2025 και το 2026, με νέο διετές συμβόλαιο.

Το Πορτιμάο θα συνεχίσει να φιλοξενεί αγώνα για το MotoGP τουλάχιστον μέχρι το 2026, καθώς ανακοινώθηκε η συμφωνία για νέο διετές συμβόλαιο. Αυτή η είδηση ήρθε ως ανακούφιση για τους φίλους του αθλήματος, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι η πίστα του Autódromo Internacional do Algarve θα έφευγε από το πρόγραμμα.

Ο Μιγκέλ Ολιβέιρα, ο μοναδικός Πορτογάλος αναβάτης του MotoGP, είχε εκφράσει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο να μην διοργανωθεί ξανά το Grand Prix στην πατρίδα του. Ωστόσο, με τη νέα συμφωνία, επιβεβαιώθηκε ότι η Πορτογαλία θα παραμείνει στο καλεντάρι του αθλήματος για τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια.

Ο Πέδρο Μασάντο, Γραμματέας τουρισμού της Πορτογαλίας, τόνισε τη σημασία της διοργάνωσης, λέγοντας ότι το MotoGP αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς αθλητικές εκδηλώσεις στον κόσμο και παίζει καίριο ρόλο στην προώθηση της Πορτογαλίας ως τουριστικού προορισμού. Παράλληλα, υπογράμμισε την οικονομική ενίσχυση που παρέχει στην περιφέρεια, με χιλιάδες θεατές και προσωπικό να καταφθάνουν για το πολυήμερο γεγονός.

