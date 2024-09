Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης της Μαρίνα Μπέι για το δέκατο όγδοο Grand Prix της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Λίγες στιγμές απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Σιγκαπούρης. Ο δέκατος όγδοος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου μας έδωσαν μια ιδέα για τις μάχες που περιμένουμε σήμερα. Όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά σε έναν αγώνα που η εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας μπορεί να αλλάξει ολοκληρωτικά τη ροή του.

Από θέση ισχύος στο σημερινό αγώνα θα εκκινήσει ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός κατέκτησε την πέμπτη του φετινή pole position και θέλει για πρώτη φορά να ολοκληρώσει τον πρώτο γύρο στην κορυφή της κατάταξης. Δίπλα του θα έχει τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, με τον Ολλανδό να είναι σε θέση να διεκδικήσει την πρώτη του νίκη μετά από αρκετούς μήνες.

Από την 3η θέση θα εκκινήσει ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG, έπειτα από μία εξαιρετική εμφάνιση στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου. Δίπλα του θα έχει τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ, με τη Mercedes να είναι στο παιχνίδι της νίκης.

Πέμπτος στη σημερινή εκκίνηση θα είναι ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren, o οποίος δυσκολεύεται στη Μαρίνα Μπέι όπως ακριβώς πριν από 12 μήνες. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Haas, έπειτα από μία ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση. Την τέταρτη σειρά της εκκίνησης του σημερινού αγώνα συνθέτουν οι Φερνάντο Αλόνσο με Aston Martin και Γιούκι Τσουνόντα με RB.

One of the toughest races of the year...



Bring. It. On. 👊#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/gEOOV9bvOX