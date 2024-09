Ο Βρετανός οδηγός της McLaren Racing μίλησε σχετικά με την επίτευξη της pole position στη Σιγκαπούρη και το πόσο χρειάστηκε να πιέσει στην μία και μοναδική προσπάθεια στο Q3.

Με έναν εντυπωσιακό χρόνο στο τέλος του Q3, o Λάντο Νόρις κατέκτησε την pole position για το Grand Prix Σιγκαπούρης, η οποία ήταν η πέμπτη του φετινή. Ο Βρετανός επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στις κατατακτήριες δοκιμές και αύριο θα έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη στο σιρκουί της Μαρίνα Μπέι.

Ερωτώμενος σχετικά με τον έναν και μοναδικό γύρο που έκανε στη μάχη της pole, o Νόρις είπε στον πρώην οδηγό του Indycar, Τζέιμς Χίντσκλιφ: «Ήταν δύσκολος ο γύρος μου. Στις κατατακτήριες δοκιμές ήταν δύσκολο να κάνω πρόοδο και να βρω επιπλέον χρόνο. Οι αντίπαλοί μας ήταν ολοένα και ταχύτεροι και αυτό μου δημιούργησε περισσότερη πίεση, ειδικά από τη στιγμή που είχα μόνο μία προσπάθεια. Ήταν καλός ο χρόνος μου για την pole και είμαι χαρούμενος γι’ αυτό, ειδικά σε μία πίστα όπως της Σιγκαπούρης. Έχω καλή αίσθηση, είχα όλο το τριήμερο. Έχω αυτοπεποίθηση και ίσως όχι τόση στις κατατακτήριες, αλλά έκανα αυτό που έπρεπε».

