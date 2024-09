Η σφοδρή έξοδος του Κάρλος Σάινιθ με τη Ferrari στο Q3 έφερε προσωρινή διακοπή στη Μαρίνα Μπέι.

Η περίοδος των κατατακτήριων δοκιμών του GP Σιγκαπούρης διακόπηκε προσωρινά στο Q3, δηλαδή το τρίτο και πιο κρίσιμο σκέλος της.

Είχαν περάσει μόλις 4 λεπτά από την έναρξη, όταν ο Κάρλος Σάινθ έχασε τον έλεγχο της Ferrari και χτύπησε με δύναμη στον τσιμεντένιο τοίχο, διαλύοντας την SF24 και γεμίζοντας με θραύσματα την πίστα.

RED FLAG in Q3 as Carlos Sainz goes flying into the barriers