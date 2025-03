Η αυστριακή ομάδα θα αλλάξει εμφάνιση στον επερχόμενο αγώνα της Formula 1 στη Συοζούκα για να τιμήσει τη συνεργασία της με τη Honda.

H Red Bull Racing προσπαθεί να έχει εμπορικό κέρδος από την προαγωγή του Γιούκι Τσουνόντα στη θέση του Λίαμ Λόσον. Η αυστριακή ομάδα αγνόησε τον Ιάπωνα για χάρη του Νεοζηλανδού ώστε να αντικαταστήσει τον Σέρχιο Πέρεζ στο 2025.

Έπειτα από μόλις δύο αγώνες στη νέα σεζόν η Red Bull Racing αποφάσισε να αντικαταστήσει τον Λόσον με τον Τσουνόντα, καθώς οι εμφανίσεις του Νεοζηλανδού ήταν απογοητευτικές σε Αυστραλία και Κίνα. Έτσι, στο Grand Prix Ιαπωνίας το τριήμερο 4-6 Απριλίου, ο Τσουνόντα θα αγωνιστεί με τους «ταύρους» μπροστά στους συμπατριώτες του.

