Ο «πόλεμος» δηλώσεων μεταξύ οδηγών της Formula 1 έχει ήδη ξεκινήσει μετά από μόλις δύο αγώνες στο 2025.

Μόλις ένας αγώνας χρειάστηκε ώστε ο Τζορτζ Ράσελ να βγάλει συμπεράσματα και να χρίσει πρωταθλήτρια ομάδα για το 2025. Ο οδηγός της Mercedes-AMG F1 μετά το GP Αυστραλίας παραδέχθηκε πως η McLaren έχει με διαφορά το ταχύτερο μονοθέσιο του grid και μάλιστα το πλεονέκτημά της είναι μεγαλύτερο από αυτό που είχε η Red Bull Racing το 2023. Εκείνη τη σεζόν οι «ταύροι» κέρδισαν 23 από τα 24 GP.

Στον δεύτερο αγώνα στην Κίνα ο Λιούις Χάμιλτον της Ferrari κέρδισε τον Αγώνα Σπριντ, ενώ στο Grand Prix της Κυριακής ο Ράσελ πάλεψε με τους οδηγούς της McLaren για τη νίκη. Μετά τον αγώνα, ο οδηγός της βρετανικής ομάδας, Λάντο Νόρις ρωτήθηκε για την άποψή του σχετικά με τις δηλώσεις του συμπατριώτη του σχετικά με την ταχύτητα της MCL39 σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό.

Piastri 🆚 Russell 🆚 Norris



A frantic start between the top three on the grid ⚔️#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/gzLIO9J9RE