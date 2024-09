Σε μία δραματική διαδικασία στο Q3, λόγω της εξόδου του Σάινθ, o Βρετανός οδηγός της McLaren έδειξε ότι είναι αυτή τη στιγμή είναι μαζί με την MCL38 ο ταχύτερος συνδυασμός στη Formula 1.

H ταχύτητα του Λάντο Νόρις και την McLaren επιβεβαιώθηκε και στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Σιγκαπούρης. Ο 24χρονος Βρετανός δεν αγχώθηκε από την μία προσπάθεια που είχε στο Q3 (όπως και οι άλλοι οδηγοί) και έφθασε στην 5η φετινή και 6η συνολικά pole position της καριέρας του στη Formula 1.

Η προσπάθεια όλων των οδηγών στο Q3 δυσκόλεψε αφάνταστα από την έξοδο του Κάρλος Σάινθ στην τελευταία στροφή, που είχε ως αποτέλεσμα να κυματίσουν οι κόκκινες σημαίες με 8 λεπτά να απομένουν.

LANDO NORRIS TAKES POLE IN SINGAPORE 🤩



A dazzling lap from the McLaren driver ✨ Max Verstappen joins Norris on the front row, Lewis Hamilton will start Sunday's race from third 👏#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/OmjvyYWgei — Formula 1 (@F1) September 21, 2024

Ο Μαξ Φερστάπεν θα εκκινήσει από τη 2η θέση, με τους Λούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ να εκμεταλλεύονται τη βελτίωση της απόδοσης της Mercedes W15 και να καταλαμβάνουν τις θέσεις 3 και 4. Καταστροφική η περίοδος για τη Ferrari, με τον Σαρλ Λεκλέρ 9ο και τον Κάρλος Σάινθ 10ο.

Q1

Ο Νόρις βγήκε νωρίς στην πίστα, σημειώνοντας χρόνο 1:30.896. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο Νόρις «απάντησε» με χρόνο 1:30.724. Στην πρώτη προσπάθειά του ο Σάινθ έκανε λάθος, ενώ στη δεύτερη ολοκλήρωσε το γύρο σε 1:30.988. Ο χρόνος του Πιάστρι τον έφερε προσωρινά τρίτο, ανάμεσα στις δύο Ferrari.

Οι οδηγοί της Mercedes, Χάμιλτον και Ράσελ, απείχαν 6 και 7 δέκατα αντίστοιχα από την κορυφή, κάτι που σήμαινε ότι θα έπρεπε να παλέψουν στη συνέχεια για να βρεθούν στο Q2. Στην ίδια θέση βρισκόταν και ο Πέρεζ, με το χρόνο του να είναι 8,5 δέκατα πιο αργός από του Νόρις. Αντίθετα Ο Φερστάπεν είχε βρει απόδοση με την RB20, όπως και ο Πιάστρι με τη δεύτερη MCL38.

H W15 γλιστρούσε στην πίστα, όμως ο Χάμιλτον και ο Ράσελ κατάφεραν να περάσουν στο Q2 με την τελευταία τους προσπάθεια στην πρώτη περίοδο. Το ίδιο πέτυχε ο Πέρεζ με τη RB20, αλλά και ο Σάινθ με την SF-24.

We are through to Q2 👊



Lewis ends the session in P4 and George in P13. pic.twitter.com/RuZmdaUN2f — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 21, 2024

Έτσι δεν υπήρξε κάποια μεγάλη έκπληξη στο Q1, με τους πέντε οδηγοούς που αποκλείστηκαν από τη συνέχεια να είναι o Ρικάρντο (RB), ο Στρολ (Aston Martin), ο Γκασλί (Alpine) και οι Μπότας-Ζου (Sauber).

❌ ELIMINATED IN Q1 ❌



Ricciardo

Stroll

Gasly

Bottas

Zhou #F1 #SingaporeGP — Formula 1 (@F1) September 21, 2024

Q2

Η Red Bull έβγαλε πρώτο στην πίστα τον Πέρεζ, κάτι που προκάλεσε την έκπληξη του Μεξικανού, καθώς η πίστα βελτιωνόταν λεπτό προς λεπτό. Ο χρόνος του ήταν 1:30.653, ενώ αυτός του Φερστάπεν που ακολούθησε 1:30.371 παρά το λάθος που έκανε στην τελευταία στροφή. Τελικά ο χρόνος του Ολλανδού ακυρώθηκε λόγω παραβίασης των ορίων πίστας.

Sharp intake of breath 😰



Massive save from Verstappen in the final corner 😵#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/EwLZQEJGv1 September 21, 2024

Ο Χάμιλτον ήταν ο πρώτος που κατέβηκε το 1:30.0, δείχνοντας σημάδια βελτίωσης, τη στιγμή που ο Ράσελ παραπονιόταν στους μηχανικούς του για χαμηλά επίπεδα πρόσφυσης.

Ο χρόνος πίεζε για τον Φερστάπεν, καθώς ένα ακόμα λάθος θα σήμαινε ότι ο Ολλανδός θα εκκινούσε στον αγώνα της Κυριακής από το δεύτερο μισό του grid. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής βρήκε έναν καθαρό και γρήγορο γύρο, στο 1:29.680. Αντίθετα, ο Πέρεζ επέστρεψε στις κακές του εμφανίσεις σε κατατακτήριες δοκιμές, τερματίζοντας μόλις στην 13η θέση.

Μαζί του αποκλείστηκαν oι Άλμπον - Κολαπίντο της Williams και οι Μάγκνουσεν (Haas), Οκόν (Alpine).

Q3

Η έξοδος του Σάινθ και η πρόσκρουση στον προστατευτικό τοίχο στην τελευταία στροφή, προκάλεσε την προσωρινή διακοπή της διαδικασίας με 8 λεπτά να απομένουν. Αυτό σήμαινε αυτόματα ότι ο Ισπανός θα εκκινήσει (στην καλύτερη περίπτωση) στον αγώνα από τη 10η θέση του grid. Ο ίδιος αναρωτήθηκε στον ασύρματο αν για το ατύχημα ευθύνονταν τα κρύα ελαστικά της SF-24 ή ο βρώμικος αέρας από προπορευόμενο μονοθέσιο.

🚩 RED FLAG 🚩



Sainz goes into the barriers at the final corner 💥



He looks okay 👍#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/s0zVabG6gS — Formula 1 (@F1) September 21, 2024

Τα χαμένα λεπτά στην αρχή του Q3 και η ακύρωση του χρόνου όσων είχαν προλάβει να περάσουν τη γραμμή του τερματισμού λόγω παραβίασης διπλής κίτρινης σημαίας, σήμαιναν ότι όλοι πλέον θα είχαν μία ευκαιρία για την pole position ή μία θέση στις πρώτες σειρές του grid.

Ο χρόνος του Πιάστρι ήταν στο 1:29.953, όμως ο Νόρις απάντησε με το εντυπωσιακό 1:29.525, που του εξασφάλισε την pole position. Δίπλα του θα έχει στην εκκίνηση τον Φερστάπεν που ήταν δύο δέκατα πιο αργός, με τους Χάμιλτον και Ράσελ να καταλαμβάνουν τη δεύτερη σειρά.

Ο Λεκλέρ δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλύτερο από 1:30.119, ο χρόνος του όμως ακυρώθηκε για παραβίαση των ορίων της πίστας. Έτσι οι δύο Ferrari θα εκκινήσουν από την 9η και τη 10ηθέση.

O αγώνας της Κυριακής στην Μαρίνα Μπέι θα αρχίσει στις 15:00, ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα