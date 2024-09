Πλήρης απογοήτευση στις τάξεις της Scuderia Ferrari έπειτα από μία πολύ κακή εμφάνιση στις κατατακτήριες δοκιμές της Μαρίνα Μπέι.

Το αποτέλεσμα της Scuderia Ferrari στο Q3 του Grand Prix Σιγκαπούρης ήταν καταστροφικό. Ο Κάρλος Σάινθ είχε έξοδο με αποτέλεσμα να χτυπήσει στις προστατευτικές μπαριέρες, ενώ ο μοναδικός γύρος που έκανε ο Σαρλ Λεκλέρ ακυρώθηκε για παραβίαση των ορίων πίστας.

Οι δύο οδηγοί της Ferrari θα εκκινήσουν από τις θέσεις 9 και 10 στον αγώνα στη Μαρίνα Μπέι, μία διαδρομή στην οποία το προσπέρασμα είναι πολύ δύσκολο. Οι Λεκλέρ και Σάινθ έχουν πολλή δουλειά να κάνουν όμως πρώτα πρέπει να αναλύσουν γιατί εξελίχθηκαν τόσο άσχημα οι κατατακτήριες δοκιμές.

Ο Λεκλέρ μιλώντας στο Skysports αποκάλυψε το λόγο που προκάλεσε αυτή την καταστροφική εμφάνιση: «Τα ελαστικά μου δεν ήταν έτοιμα ούτε στο 50% όταν έφυγα από τα pits. Ήταν ένα πρόβλημα που δεν είχαμε έως τώρα στο τριήμερο. Τα ελαστικά και οι θερμαντικές κουβέρτες δεν δούλεψαν. Στο γύρο εξόδου μου έπρεπε να πιέσω σαν τρελός για να φέρω τα ελαστικά μου σε σωστή θερμοκρασία. Αυτό δεν έγινε ποτέ».

An unfortunate Quali for the team as Charles’ lap time was deleted while Carlos crashed in Q3 🇸🇬

