Ο Πέκο Μπανάια με την Ducati ήταν ασταμάτητος και κέρδισε κατά κράτος τον Χόρχε Μαρτίν.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Εμίλια-Ρομάνια, με το MotoGP να επισκέπτεται την πίστα του Μιζάνο για δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες, είχε για πρωταγωνιστή τον Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Lenovo Ducati. Ο Ιταλός πρωταθλητής συνέτριψε τον ανταγωνισμό και το ρεκόρ πίστας για να εξασφαλίσει την pole position τόσο για το Σπριντ όσο και για τον αγώνα της Κυριακής. Η Ducati «κλείδωσε» την πρώτη σειρά της εκκίνησης, με τον Χόρχε Μαρτίν στη 2η θέση και τον Ενέα Μπαστιανίνι στην 3η.

Q1

Το πρώτο σκέλος των κατατακτήριων είχε αρκετές «δυνατές» συμμετοχές αλλά όχι ξεκάθαρο φαβορί, κάτι που σήμαινε ότι η μάχη για την εξασφάλιση των δύο κορυφαίων θέσεων, που οδηγούσαν στο Q2, θα ήταν σκληρή. Πριν από το ξεκίνημα της περιόδου το -θεωρητικό- πλεονέκτημα βρισκόταν στις εργοστασιακές ΚΤΜ των Μπίντερ και Μίλερ και στις Ducati GP23 των Α. Μάρκεθ και Ντι Τζιαναντόνιο.

Ωστόσο, μετά τις πρώτες γρήγορες προσπάθειες των αναβατών, ο ταχύτερος χρόνος ανήκε στον Μιγκέλ Ολιβέιρα με την Aprilia της Trackhouse, μπροστά από τον Τζοάν Μιρ της Honda. O Άλεξ Μάρκεθ είχε μια πτώση και έτρεξε να πάρει τη δεύτερη μοτοσικλέτα του ενώ ο Άλεξ Ρινς ήταν ακόμα άρρωστος και δεν πήρε μέρος στο Q1.

Στη δεύτερη και πιο κρίσιμη γρήγορη προσπάθεια, η κατάσταση ανατράπηκε, αλλά μόνο κατά το ήμισυ. Ο Μπραντ Μπίντερ βρήκε την ταχύτητά του και πήρε την πρώτη θέση, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Ολιβέιρα, ο οποίος ωστόσο βελτίωσε το χρόνο του και εξασφάλισε την πρόκρισή του στο Q2. Ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο έμεινε στην 3η θέση και θα εκκινήσει τους αγώνες από τη 13η ενώ πολύ πιο πίσω έμειναν ο Τζακ Μίλερ (19ος) και ο Άλεξ Μάρκεθ (21ος).

Q2

Ήδη από τους πρώτους γύρους του δεύτερου σκέλους, οι αναβάτες που θα διεκδικούσαν την pole έκαναν σαφείς τις προθέσεις τους, με τους Μπανάια, Μαρτίν, Μ. Μάρκεθ και Μπαστιανίνι να ανεβαίνουν στις πρώτες θέσεις. Ιδιαίτερα ο Μαρτίν ήταν ταχύτερος όλων, ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ είχε πτώση αλλά μπόρεσε να ανέβει ξανά στη μοτοσικλέτα του και να επιστρέψει στο γκαράζ της Gresini.

Οι αναβάτες έβαλαν φρέσκο μαλακό πίσω ελαστικό και ξαναβγήκαν στην πίστα για τις τελικές και αποφασιστικής σημασίας προσπάθειές τους. Τελευταίος από όλους έκανε την εμφάνιση του ο Μάρκεθ, που ήθελε να έχει μπροστά του τους άλλους αναβάτες για να μπορεί να τους ακολουθήσει.

Η βελτίωση στους χρόνους ήταν ραγδαία, ιδιαίτερα για τους δύο διεκδικητές του τίτλου. Ήταν ο Πέκο Μπανάια όμως εκείνος που είχε τη μεγαλύτερη βελτίωση και εκείνος που έσπασε το ρεκόρ πίστας για να πάρει την πρώτη θέση, με διαφορά μάλιστα άνω των δύο δεκάτων του δευτερολέπτου από τον Μαρτίν. Ο Ενέα Μπαστιανίνι στα τελευταία δευτερόλεπτα ανέβηκε στην 3η θέση, συμπληρώνοντας το 1-2-3 των Ducati GP24 στην πρώτη σειρά.

ANOTHER NEW LAP RECORD! 🔥



Bagnaia misses out on the first 1:29 by a whisker! #EmiliaRomagnaGP 🏁 pic.twitter.com/N81mw0qpJK — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 21, 2024

Ο Μπραντ Μπίντερ εντυπωσίασε και πήρε την 4η θέση, μπροστά από τους Πέδρο Ακόστα και Μάρκο Μπετζέκι, ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ «πλήρωσε» την πτώση του με την 7η θέση στην εκκίνηση. Ακολούθησαν οι Βινιάλες, Κουαρταραρό, Μορμπιντέλι, Εσπαργκαρό και Ολιβέιρα.

Ο αγώνας Σπριντ στο Μιζάνο θα ξεκινήσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Φωτογραφία: Ducati