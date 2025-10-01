Voge SR1 και SR16 125: Φθινοπωρινή προσφορά για τα δύο scooter

Τα δύο scooter 125cc της Voge αυξάνουν τη χρηστικότητά τους με δώρο Top Case Voge by Givi χωρητικότητας 34 λίτρων, ενώ ταυτόχρονα η απόκτησή τους γίνεται ευκολότερη με εξόφληση σε 18 άτοκες δόσεις.

Τα δύο ταλαντούχα Scooter 125cc της Voge αυξάνουν τη χρηστικότητά τους ακόμα περισσότερο με δώρο Top Case Voge by Givi χωρητικότητας 34 λίτρων, ενώ ταυτόχρονα η απόκτησή τους γίνεται ευκολότερη με εξόφληση σε 18 άτοκες δόσεις. Μάλλον ήρθε η ώρα να αποκτήσετε και εσείς ένα σύγχρονο Scooter με κορυφαία τεχνολογία καθόσον είναι δύσκολο να αντισταθείτε στη Φθινοπωρινή προσφορά της αντιπροσωπείας. Τα επιτυχημένα Voge SR1 και SR16 διαθέτουν τον πλουσιότερο εξοπλισμό στην κατηγορία τους και η προωθητική ενέργεια που τα συνοδεύει απλά τα καθιστά ακαταμάχητα. Η προσφορά ισχύει μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματα, οπότε καλύτερα να βιαστείτε!

Voge SR1 125 – 2.695€

Αναζητάς την οικονομική, άνετη και ποιοτική αστική μετακίνηση; Ανακάλυψε το SR1 125, ένα πολυτελές Scooter με Ευρωπαϊκή σχεδίαση και τον πιο πλούσιο εξοπλισμό ασφάλειας και άνεσης που μπορείς να βρεις σε μοντέλο αυτής της κατηγορίας. Υγρόψυκτος κινητήρας, δικάναλο ABS και TCS (σύστημα ελέγχου πρόσφυσης), ESS σύστημα προειδοποίησης απότομου φρεναρίσματος, Keyless σύστημα εκκίνησης (χωρίς κλειδί), Dash Cam και έγχρωμη οθόνη LCD συνθέτουν ένα μοντέλο που δεν έχει αντίπαλο.

Στάνταρ εξοπλισμός

ΑΒS (δικάναλο)

TCS (σύστημα ελέγχου πρόσφυσης)

ESS (σύστημα προειδοποίησης απότομου φρεναρίσματος)

Full LED φώτα

Keyless (σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί)

LCD έγχρωμη οθόνη

Dash Cam 1080P (κάμερα καταγραφής διαδρομών)

Μεγάλος χώρος κάτω από τη σέλα

Ντουλαπάκι κάτω από το τιμόνι

Ρυθμιζόμενα Αμορτισέρ

Αναδιπλούμενα μαρσπιέ συνεπιβάτη

USB θύρα φόρτισης

Top Case Voge by Givi 34 λίτρων

Voge SR16 125 – 2.645€

Το ευέλικτο Scooter με τη σύγχρονη Ιταλική σχεδίαση, τους μεγάλους τροχούς και το επίπεδο πάτωμα, προσφέρει τη σταθερότητα και την άνεση που χρειάζεσαι στις καθημερινές σου μετακινήσεις. Τροφοδοτείται από ένα σύγχρονο μονοκύλινδρο κινητήρα 125cc, που υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές Euro 5+ και διαθέτει πλήρη εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας. Υγρόψυκτος κινητήρας, δικάναλο ABS και TCS (σύστημα ελέγχου πρόσφυσης), ESS σύστημα προειδοποίησης απότομου φρεναρίσματος, KEYLESS, έγχρωμη οθόνη LΕD με turn by turn πλοήγηση και πως να αντισταθείς στον πειρασμό.