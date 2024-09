Ο Ιταλός θρύλος του MotoGP, Βαλεντίνο Ρόσι, μίλησε εκτενώς για τη σεζόν του 2015 και το πώς δημιουργήθηκε η έχθρα με τον Μαρκ Μάρκεθ.

H σεζόν του MotoGP του 2015 έχει μείνει στην ιστορία για την τελευταία προσπάθεια του Βαλεντίνο Ρόσι να αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο Ιταλός έδωσε μια σπουδαία μάχη με τον τότε teammate του στη Yamaha Χόρχε Λορένθο, η οποία κράτησε μέχρι τον τελευταίο αγώνα. Εν τέλει, αυτός που κέρδισε τον τίτλο στους αναβάτες ήταν ο Ισπανός.

Πέρα από τη μάχη των αναβατών της Yamaha δημιουργήθηκε μία κόντρα η οποία έμελλε να απασχολήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την επικαιρότητα του MotoGP. Αυτή η κόντρα δεν ήταν άλλη από αυτή μεταξύ των Βαλεντίνο Ρόσι και Μαρκ Μάρκεθ. Οι δύο αναβάτες είχαν εξαιρετικές σχέσεις έως ότου συμβάντα στην πίστα και η περίφημη επαφή τους στη Μαλαισία του 2015 τους έκανε μισητούς εχθρούς.

Ο Ρόσι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο motorsport.com εξιστόρησε τα γεγονότα του 2015 και μίλησε αρχικά για τις πρώτες ρωγμές στις σχέσεις του με τον Μάρκεθ: «Είναι το χειρότερο πράγμα που μου έχει συμβεί σε αγωνιστικό επίπεδο. Η διαμάχη μου με τον Μάρκεθ ξεκίνησε στην Αργεντινή. Τον έπιασα στην ευθεία πριν τη στροφή 3 και φρέναρα καλά για να τον προσπεράσω και το έκανα. Μέχρι εκείνο το σημείο τα πηγαίναμε πολύ καλά. Τον προσπέρασα και εκείνος σκέφτηκε πως η μόνη του ελπίδα για να με κερδίσει ήταν να πέσει πάνω μου. Προσπάθησε αμέσως να με ρίξει κάτω, πήγε να το κάνει επίτηδες. Δεν ήθελε να χάσει. Επέστρεψα στη γραμμή μου και δυστυχώς ακουμπήσαμε. Μετά ο Μαρκ έπεσε. Έκτοτε η σχέση μας χάλασε. Παρά το επεισόδιο, συνέχιζε να με “γλείφει” και υποκρινόταν πως τα πηγαίναμε καλά».

Races 1-3. Rossi started leading the championship by winning two races; in the R3, Argentina, had a brief collision with Márquez. It ended in a DNF for the spaniard and a victory for Rossi. This caused a slight tension and rivalry between the two riders.pic.twitter.com/qZwvFgPMYU