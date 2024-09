Το ατύχημα συνέβη στην πλατεία Σαν Κάρλο του Τορίνου, κατά τη διάρκεια παρέλασης ιστορικών οχημάτων.

Παρολίγο τραγωδία στο Τορίνο, όταν ένα ιστορικό αγωνιστικό αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος στην πλατεία Σαν Κάρλο. Η οδηγός μίας Lancia 037 έχασε τον έλεγχο του οχήματος όταν επιτάχυνε απότομα, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στο κοινό που στεκόταν πίσω από τις μπαριέρες.

Lancia 037 rally car driver made a mistake at the Torino Motor Show in Italy last Sunday. Apparently, 12 people were injured but luckily only minor injuries were reported. pic.twitter.com/CFLcO9ygiJ

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης τραυματίστηκαν 12 άτομα, τα περισσότερα ελαφρά. Ένας θεατής πάντως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι. Η παρέλαση των ιστορικών οχημάτων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης αυτοκινήτου του Τορίνου.

Today in Torino, this happened.

Luckily, only one broken foot and many bruises.

If you can’t drive a #lancia 037 Rallye , you can just drop it at my house without hurting anybody… pic.twitter.com/6KBOx76Hm7