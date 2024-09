Πώς ο Βρετανός οδηγός βοήθησε σημαντικά τον teammate του να φτάσει στη δεύτερη νίκη της καριέρας του με εντολές της McLaren.

Τα «papaya rules» δημιουργήθηκαν ώστε στη McLaren Racing να βοηθήσουν τον Λάντο Νόρις να διεκδικήσει το πρωτάθλημα οδηγών απέναντι στον Μαξ Φερστάπεν. Στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν εφαρμόστηκαν από την ανάποδη, με τον Βρετανό να έχει υποστηρικτικό ρόλο στον Όσκαρ Πιάστρι ώστε να φτάσει στη νίκη.

Ο Βρετανός καθυστέρησε τον Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull που είχε μόλις βγει από τα pits με φρέσκο σετ ελαστικών. Αυτό βοήθησε τον Πιάστρι να μείνει μπροστά από τον Μεξικανό όταν έκανε τη δική του αλλαγή ελαστικών.

