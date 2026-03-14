Οι Τζορτζ Ράσελ και Λιούις Χάμιλτον έδωσαν μια εντυπωσιακή μάχη στον πρώτο αγώνα του τριημέρου στο Grand Prix Κίνας.

Ο πρώτος Αγώνας Σπριντ του 2026 αποδείχθηκε συναρπαστικός παρότι ο Τζορτζ Ράσελ που ξεκίνησε από την πρώτη θέση έφτασε στη νίκη. Το έργο του δεν ήταν εύκολο, καθώς δέχθηκε πίεση από τους δύο οδηγούς της Scuderia Ferrari.

O Λιούις Χάμιλτον δεν έχασε ευκαιρία και από τον πρώτο γύρο επιτέθηκε στον πρώην teammate του.

Η σκληρή μάχη των Ράσελ και Χάμιλτον

Ο οδηγός της Ferrari πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό προσπέρασμα στη στροφή 9 πάνω στον Ράσελ, πιάνοντας τον ουσιαστικά στον ύπνο. Ο Βρετανός της Mercedes-AMG προσπάθησε να αντιδράσει, με τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να αντιστέκεται.

Η πίεση που άσκησε ο Χάμιλτον την πλήρωσε αρκετά νωρίς, καθώς έφθειρε άμεσα το εμπρός αριστερό του ελαστικό. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στον Ράσελ να τον προσπεράσει στον 6ο γύρο και να μείνει μπροστά.

George 🆚 Lewis



A multi-lap battle between the Mercedes and Ferrari in China! 🤩#F1Sprint #ChineseGP

Μετά τις κατατακτήριες δοκιμές ο Χάμιλτον παραδέχθηκε πως δεν οδήγησε όσο καλά θα ήθελε στον Αγώνα Σπριντ. Ωστόσο έστειλε μήνυμα προς τη Mercedes πως στον αγώνα θα δώσει μάχη.

Ώρα για αγώνα

Η δράση συνεχίζεται το πρωί της Κυριακής στις 09:00 ώρα Ελλάδος με το Grand Prix στη Σαγκάη.

