Ο Όσκαρ Πιάστρι έκανε εκπληκτικό αγώνα με τη McLaren στο Μπακού και πήρε τη δεύτερη φετινή του νίκη - Η Red Bull έχασε την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα.

Το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, ο 17ος φετινός αγώνας της Formula 1, είχε για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Όσκαρ Πιάστρι της McLaren, ο οποίος έκανε τον καλύτερο αγώνα της καριέρας του και κατέκτησε τη δεύτερη νίκη της χρονιάς. Ο Αυστραλός οδήγησε με τον αλάνθαστο τρόπο ενός πρωταθλητή και αρνήθηκε στον Σαρλ Λεκέρ μια νίκη που στο πρώτο μέρος του αγώνα φαινόταν σχεδόν σίγουρη. Ο Σαρλ Λεκέρ με τη Ferrari πήρε τη δεύτερη θέση ενώ τρίτος τερμάτισε ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes, μετά τη σύγκρουση των Σέρχιο Πέρεζ και Κάρλος Σάινθ στον τελευταίο γύρο. Ο Νόρις τερμάτισε 4ος και ο Φερστάπεν 5ος, ενώ η McLaren προσπέρασε τη Red Bull στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών.

IT'S OSCAR PIASTRI AGAIN!!! 🏆



HE SOAKS UP THE PRESSURE AND TAKES VICTORY ON THE STREETS OF BAKU!! 👏👏#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/X4Fwc75eoY — Formula 1 (@F1) September 15, 2024

Εκκίνηση

Λιακάδα και καλός καιρός πάνω από το Μπακού υποδέχτηκαν τους 18 οδηγούς που πήραν τις θέσεις στο grid και τους δύο που ξεκινούσαν από το pitlane (Χάμιλτον και Οκόν). Η πλειονότητα των οδηγών της πρώτης 10άδας επέλεξαν να ξεκινήσουν με τα μεσαία ελαστικά, με μοναδική εξαίρεση τον Άλμπον στην 9η θέση, που προτίμησε τα σκληρά. Τα σκληρά επέλεξε και ο Νόρις, που ξεκινούσε από τη 15η θέση, ενώ ο Χάμιλτον από το pit lane ξεκίνησε με τη μεσαία γόμα της Pirelli.

Τα κόκκινα φώτα έσβησαν και Ο Λεκλέρ ξεκίνησε καλά, διατηρώντας την πρώτη θέση, με τον Πιάστρι να τον ακολουθεί. Ο Σάινθ όμως δέχτηκε αμέσως την επίθεση του Πέρεζ και είδε τον Μεξικανό να τον προσπερνά στην 3η στροφή, να του παίρνει την τρίτη θέση και να τον ρίχνει στην 4η.

LAP 1/51



Leclerc holds off Piastri for the lead, and BOTH Red Bulls get their elbows out and gain a position! #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/uzXDw7Fmd6 — Formula 1 (@F1) September 15, 2024

Ο Φερστάπεν επίδης κέρδισε μία θέση από τον Ράσελ και ανέβηκε στην 5η, ρίχνοντας τον Βρετανό στην 6η. Ο Αλόνσο ακολουθούσε στην 7η θέση, μπροστά από τους Κολαπίντο, Άλμπον και Μπέρμαν. Ο Νόρις κέρδισε αρκετές θέσεις, βοηθούμενος και από το κλατάρισμα του Στρολ, και γρήγορα βρέθηκε από τη 15η στην 11η θέση, ενώ και ο Χάμιλτον είχε ανέβει στη 16η θέση.

Κλειστή μάχη

Ο Σαρλ Λεκλέρ βρισκόταν στην πρώτη θέση αλλά ο Πιάστρι πίσω του δεν τον άφηνε να ηρεμήσει. Στους πρώτους γύρους ο Αυστραλός της McLaren έβλεπε σε πρώτο πλάνο το διαχύτη της Ferrari, βρισκόμενος μέσα στο DRS του Λεκλέρ. Μετά τον 6ο γύρο του αγώνα όμως ο Μονεγάσκος ανέβασε αρκετά το ρυθμό του ώστε να ξεφύγει σε απόσταση άνω του ενός δευτερολέπτου και να μπορέσει να επικεντρωθεί στο ρυθμό του. Ωστόσο δεν μπορούσε να φτιάξει διαφορά και ο Πιάστρι παρέμενε αρκετά κοντά ώστε να απειλεί με ένα ενδεχόμενο undercut.

Πιο πίσω δεν υπήρχαν μεγάλες μάχες αλλά ούτε μεγάλες διαφορές και οι περισσότεροι έδειχναν να περιμένουν το pit stop για να κάνουν τις κινήσεις τους. Όχι ο Νόρις, όμως, που έπρεπε να κερδίσει σε αυτό το στάδιο του αγώνα όσο γινόταν πιο πολλές θέσεις. Ο Βρετανός είχε περάσει και τον Μπέρμαν και είχε μπει στη βαθμολογούμενη 10άδα, αν και απείχε αρκετά από τον Άλμπον που βρισκόταν μπροστά του.

Το νου σας στον Πέρεζ

Ο Λεκλέρ σιγά-σιγά άρχισε να φτιάχνει μια μικρή διαφορά από τον Πιάστρι, τα πίσω ελαστικά του οποίου έδειχναν να είχαν φθαρεί. Αυτή ήταν η ευκαιρία του Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος -ως σπεσιαλίστας στο Μπακού- άρχισε να πλησιάζει τον Αυστραλό και να καλοβλέπει τη 2η θέση.

Στον 11ο γύρο του αγώνα (από τους 51) άρχισαν και τα πρώτα pit stop, με τον Κολαπίντο να μπαίνει πρώτος στο γκαράζ της Williams και τον Αλόνσο να ακολουθεί ένα γύρο αργότερα. Τα μεσαία ελαστικά έδειχναν να δυσκολεύονται και πολλοί οδηγοί μπήκαν νωρίτερα από ότι αναμενόταν για να τα αλλάξουν με σκληρά.

LAP 11/51



Colapinto's Williams is the first of the top ten to blink and pit for fresh tyres 🛞



The Argentine rejoins in P15 on Hard tyres, so is likely aiming for a 1-stop strategy. #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/cttaLYaI4d — Formula 1 (@F1) September 15, 2024

Οι Φερστάπεν και Ράσελ μπήκαν στον ίδιο γύρο, διατηρώντας τις σχετικές θέσεις τους, και ο Πέρεζ έκανε την κίνησή του ένα γύρο αργότερα, για να δοκιμάσει το undercut στον Πιάστρι. Ο Πέρεζ όμως επέστρεψε στην πίστα πίσω από τον Νόρις, ο οποίος με τα σκληρά ελαστικά δεν είχε σταματήσει ακόμα. Ο Νόρις έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει και όταν ο Πιάστρι έκανε το pit stop του επέστρεψε μπροστά από τον Μεξικανό της Red Bull.

Πού πήγαν τα 6 δευτερόλεπτα;

Όταν ο Λεκλέρ μπήκε για το δικό του pit stop, στο 16ο γύρο, είχε φτιάξει διαφορά 6 δευτερολέπτων. Όλα πήγαν καλά κατά την αλλαγή ελαστικών, αλλά όταν ο Μονεγάσκος επέστρεψε στην πίστα βρέθηκε ακριβώς μπροστά από τη μάχη του Πιάστρι με τον Πέρεζ, έχοντας απωλέσει το μεγαλύτερο μέρος της διαφοράς που είχε φτιάξει.

Ο Πιάστρι, αφού ξέφυγε λίγο από τον Πέρεζ που τον πίεζε, έστρεψε τις βλέψεις του μπροστά, στον Λεκλέρ. Ο Αυστραλός διατηρούσε τη McLaren του αρκετά κοντά στη Ferrari για να μπορεί να έχει το πλεονέκτημα του DRS και πίεζε τον Μονεγάσκο.

Η «βουτιά» του Πιάστρι

Ο Όσκαρ Πιάστρι ήξερε ότι δεν έπρεπε να αφήσει τον Λεκλέρ να φέρει τα ελαστικά του σε θερμοκρασία και επιτέθηκε αμέσως στον οδηγό της Ferrari. Με μια κίνηση από πολύ πίσω στα φρένα κατάφερε να περάσει στην πρώτη θέση, αιφνιδιάζοντας κατά κάποιο τρόπο τον Λεκλέρ.

LAP 20/51



WHAT A MOVE FOR THE LEAD!!! 👏👏



Piastri goes FULL SEND into the first corner and takes the lead from Leclerc!



Stunning!!!#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/vEWfwejQ7A — Formula 1 (@F1) September 15, 2024

Έτσι, προτού φτάσουμε στο μέσον του αγώνα, είχε σχηματιστεί ένα γκρουπ στην κορυφή, με τους Πιάστρι, Λεκλέρ και Πέρεζ κατά σειρά να έχουν μεταξύ τους διαφορές κάτω τους ενός δευτερολέπτου και να απειλούν με προσπέραση ανά πάσα στιγμή. Πιο πίσω, ο Άλμπον βρισκόταν στην 4η θέση, αφού δεν είχε σταματήσει ακόμα, αλλά την έχασε λίγο αργότερα από τον Σάινθ.

Ακόμα πιο πίσω, ο Νόρις και ο Φερστάπεν έδιναν τη δικής τους μάχη γοα την 6η θέση. Ο Νόρις βρισκόταν μπροστά και αμυνόταν μανιασμένα, αν και έπρεπε να σταματήσει για το pit stop του, κάτι που ο Φερστάπεν είχε κάνει ήδη.

Το τρενάκι του τρόμου

Για πολλούς γύρους ο Πιάστρι είχε τους καθρέφτες του γεμάτους από το κόκκινο χρώμα της Ferrari, με τον Λεκλέρ να φτάνει πολύ κοντά του αλλά να μην καταφέρνει να περάσει. Ο Αυστραλός της McLaren οδηγούσε αλάνθαστα και δεν επέτρεπε στον Μονεγάσκο να περάσει.

Οι δυο τους είχαν αρχίσει να απομακρύνονται ελαφρώς από τον Πέρεζ, ο οποίος καραδοκούσε και ήταν έτοιμος για εκμεταλλευτεί όποια ευκαιρία παρουσιαζόταν από τη μάχη των δύο πρώτων. Μια μάχη που ήταν ιδιαίτερα σκληρή, αλλά καθαρή, με τον Πιάστρι να αμύνεται άψογα και τον Λεκλέρ να κάνει ό,τι μπορεί για να περάσει.

Ο Άλμπον μπήκε στα pit τελικά στον 32ο γύρο και επέστρεψε στην πίστα στην 11η θέση, πίσω από τον Χούλκενμπεργκ, ενώ ο Νόρις έμεινε στην πίστα για μερικούς γύρους ακόμα. Ο Νόρις δεν πιεζόταν πλέον από τον Φερστάπεν, ο οποίος μάλιστα έχασε και την 6η θέση από τον Ράσελ.

Η ώρα για το pit stop του Νόρις ήρθε στον 38ο γύρο, με τον Βρετανό να επιστρέφει στην πίστα στην 7η θέση, πίσω από τον Φερστάπεν και μπροστά από τον Αλόνσο, ο οποίος είχε να ανησυχεί για τον Άλμπον, που τον πλησίαζε γοργά. Ο Νόρις έβαλε μεσαία ελαστικά και εξαπέλυσε την επίθεσή του για να φτάσει τον Ολλανδό αντίπαλό του για τον τίτλο.

Έπος

Μπάινοντας στο τελευταίο μέρος του αγώνα, ο Πιάστρι συνέχιζε να προηγείται και ο Λεκλέρ συνέχιζε να προσπαθεί να τον περάσει. Ο Πέρεζ ακολουθούσε από κοντά και η παρέα των τριών είχε γίνει πλέον παρέα των τεσσάρων, καθώς τους είχε φτάσει ο Κάρλος Σάινθ.

LAP 43/51



CARLOS SAINZ HAS ENTERED THE CHAT! 😱



The second Ferrari looms into view behind the lead trio as their battling brings him into play!#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/RtHEEQ2FJB — Formula 1 (@F1) September 15, 2024

Τα βλέμματα όλων, θεατών και τηλεθεατών, είχε παγιδεύσει η επική μάχη για την πρώτη θέση, ανάμεσα σε Πιάστρι και Λεκλέρ. Μπορεί να μην είχαμε μονομαχία τροχό με τροχό, αλλά η ένταση ήταν σχεδόν ορατή σε κάθε γύρο που περνούσε, με τον Πιάστρι να κερδίζει το θαυμασμό για την αλάνθαστη οδήγησή του.

Τρεις γύρους πριν από το τέλος ο Λεκλέρ «έμεινε» από ελαστικά και παράτησε τη μάχη, αποδεχόμενος τη 2η θέση. Δεν λογάριασε όμως την απειλή από τον Πέρεζ, ο οποίος του επιτέθηκε αμέσως. Ταυτόχρονα όμως στον Πέρεζ επιτέθηκε ο Σάινθ, που ήθελε την 3η θέση. 'Ηταν μια σύντομη αλλά πολύ έντονη μάχη, που έληξε με τους Σάινθ και Πέρεζ Να συγκρούονται μεταξύ τους και να καταλήγουν στις μπαριέρες στον προτελευταίο γύρο.

LAP 50/51



WOW.



Leclerc defends from Perez, which allows Sainz past, and then the Ferrari and Red Bull collide into the barriers on the run down to Turn 3!



VSC deployed 🟡#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/u8GzV3ONPA — Formula 1 (@F1) September 15, 2024

Ο τερματισμός του αγώνα έγινε υπό το Virtual Safety Car, με τον Πιάστρι να παίρνει μια σπουδαία νίκη, που θα μείνει στην ιστορία της F1. Ο Λεκλέρ τερμάτισε στη 2η θέση και ο κερδισμένος από τη σύγκρουση Σάινθ-Πέρεζ ήταν ο Ράσελ, ο οποίος πήρε την 3η θέση και ανέβηκε στο βάθρο. Ακολούθησαν οι Νόρις, Φερστάπεν, Αλόνσο, Άλμπον, Κολαπίντο, Χάμιλτον και Μπέρμαν.

Επόμενος αγώνας είναι το GP Σιγκαπούρης, που έρχεται σε μία εβδομάδα, το 3ήμερο 20-22 Σεπτεμβρίου.

Αποτελέσματα