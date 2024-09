Ο Πιάστρι γίνεται ο «Τerminator» της F1

Ο αγώνας στο Αζερμπαϊτζάν έφερε τη McLaren στην κορυφή της βαθμολογίας αλλά ταυτόχρονα έδειξε σε όλους ποιον πρέπει να φοβούνται.

Η Formula 1 μας έχει χαρίσει πολλές συναρπαστικές στιγμές, αλλά αυτή η χρονιά έχει κάτι το ιδιαίτερο. Με την κυριαρχία της Red Bull να αρχίζει να θολώνει και την McLaren να παίρνει τα ηνία, η σεζόν του 2024 έχει πλέον γίνει ένα παιχνίδι στρατηγικής και απόδοσης, όπου τίποτα δεν είναι δεδομένο. Στον αγώνα του Αζερμπαϊτζάν, ο Όσκαρ Πιάστρι έδειξε για άλλη μια φορά γιατί είναι ο «Terminator» της πίστας - αμείλικτος, ακριβής και έτοιμος να «σβήσει» κάθε αντίπαλο. Αλλά η νίκη αυτή δεν ήταν απλά ένας προσωπικός θρίαμβος. Η McLaren έχει πλέον ανατρέψει τη Red Bull στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών και φαίνεται πιο δυνατή από ποτέ.

The moment Oscar Piastri clinched his second Grand Prix victory! 🏆🏁#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/eudpFHsCKP — Formula 1 (@F1) September 15, 2024

Η σημερινή επικράτηση του Πιάστρι δεν ήταν μόνο ένα αποτέλεσμα δεξιοτεχνίας, αλλά και στρατηγικής ψυχραιμίας. Ο Αυστραλός οδηγός, με απόλυτη ακρίβεια και χωρίς να αφήσει περιθώριο για λάθη, κατάφερε να περάσει τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari, που είχε ξεκινήσει από την pole. Η κίνηση αυτή, τόσο «κλινική» όσο και αμείλικτη, θύμισε κάτι από κινηματογραφικό κακό που δεν υποχωρεί ποτέ - και είναι ακριβώς αυτή η στάση που καθιστά τον Πιάστρι έναν σοβαρό διεκδικητή του τίτλου. Πέρα από αυτό, όμως, όλοι πλέον ξέρουν ότι αν δουν στον καθρέφτη τους ένα πορτοκαλί μονοθέσιο με τον αριθμό 81 στο ρύγχος θα πρέπει να προσέχουν διπλά. Ας ρωτήσουν τον Νόρις και τον Λεκλέρ...

Μια αναμενόμενη πρωτιά

Όμως, η μεγάλη είδηση του αγώνα δεν είναι μόνο η νίκη του Πιάστρι. Η McLaren, με την ισχυρή εμφάνιση τόσο του Πιάστρι όσο και του Λάντο Νόρις, προσπέρασε τη Red Bull στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, κάτι που πριν από μερικούς μήνες φαινόταν αδιανόητο. Με τον Νόρις να καταλαμβάνει την τέταρτη θέση και τον Πιάστρι να θριαμβεύει, η McLaren κατάφερε να φτιάξει και διαφορά 20 βαθμών από τη Red Bull, ανατρέποντας τη δυναμική του πρωταθλήματος.

For the first time since 2014, McLaren lead the way! 💪



A double points finish for Williams also leapfrogs them above Haas! 💙#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/7vFoqu8qKI — Formula 1 (@F1) September 15, 2024

Ήδη εδώ και μερικά grand prix γράφουμε και λέμε ότι η προσπέραση της McLaren στη βαθμολογία είναι απλώς ζήτημα χρόνου. το... πλήρωμα αυτού του χρόνου ήρθε στο Μπακού, και η Red Bull πλέον βρίσκεται στη θέση του κυνηγού, αν και δεν έχει ξεφύγει ακόμα από το ρόλο του «θηράματος»...

Έρχεται και η Ferrari

Η Ferrari αρχίζει να βρίσκει το βηματισμό της μετά από μια ασταθή σεζόν. Ο Σαρλ Λεκλέρ, που κέρδισε στον προηγούμενο αγώνα στη Μόντσα, έδειξε και σήμερα ότι η Ferrari έχει τις δυνατότητες να είναι η ταχύτερη ομάδα στην πίστα. Αν και ο Λεκλέρ τελικά τερμάτισε δεύτερος, η σταθερή του απόδοση και η δύναμη του μονοθεσίου δείχνουν ότι η Ferrari δεν έχει πει την τελευταία της λέξη. Όμως, η σύγκρουση του Κάρλος Σάινθ με τον Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull κόστισε ακριβά στην ιταλική ομάδα -όπως και στην αυστριακή- στερώντας της πολύτιμους βαθμούς στο κυνήγι της κορυφής.

Sparks fly on the streets of Baku! 💥😱



This moment between Sainz and Perez effectively ended the race, and cost both the chance of a podium!#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/iR6UTynvpv — Formula 1 (@F1) September 15, 2024

Η Red Bull, από την άλλη, μοιάζει να είναι σε μια διαρκή φάση πτώσης. Μετά από μια απόλυτα κυρίαρχη αρχή στη σεζόν, η Red Bull δεν έχει κερδίσει για επτά συνεχόμενους αγώνες, και αυτό είναι κάτι που κλονίζει την πίστη στην αδιαφιλονίκητη υπεροχή της. Ο Μαξ Φερστάπεν, αν και εξακολουθεί να προηγείται στο Πρωτάθλημα Οδηγών, δυσκολεύεται να επιστρέψει στις νίκες, και η σημερινή 5η θέση του απλώς ενισχύει αυτή την εικόνα. Η σύγκρουση του Πέρεζ με τον Σάινθ στον 50ό γύρο επιδείνωσε την κατάσταση, και το βάρος των χαμένων βαθμών γίνεται σε κάθε αγώνα όλο και μεγαλύτερο.

Η Mercedes συνεχίζει να ζει μια «διπλή ζωή». Από τη μία, ο Τζορτζ Ράσελ «κληρονόμησε» το βάθρο, τερματίζοντας 3ος, δείχνοντας πολύ γρήγορος στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Από την άλλη, ο Λιούις Χάμιλτον φαίνεται να παλεύει περισσότερο με το μονοθέσιο παρά με τους αντιπάλους του, αλλά παρότι ξεκίνησε από το pitlane τερμάτισε 9ος. Η Mercedes εξακολουθεί να αναζητά τη σταθερότητα που την έκανε κυρίαρχη δύναμη στο παρελθόν​.

Το άστρο της Williams

Η έκπληξη του αγώνα ήρθε από τη Williams, που δείχνει να επανέρχεται δυναμικά. Ο Άλεξ Άλμπον και ο Φράνκο Κολαπίντο κατέκτησαν τις θέσεις 7 και 8, ενώ η ομάδα αποδεικνύει συνεχώς ότι δεν είναι πια ο εύκολος αντίπαλος που θυμόμαστε. Η βελτίωση του μονοθεσίου και η σταθερότητα των οδηγών της έχουν φέρει τη Williams στη μέση του grid, και οι βαθμοί που συλλέγουν συνεχώς δείχνουν πως η ομάδα μπορεί να κοιτάζει ψηλά.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει η εμφάνιση του Κολαπίντο. Ήδη στο δεύτερο αγώνα του στη Formula 1 κέρδισε τον Άλμπον στις κατατακτήριες, κάτι που ο Σάρτζεντ δεν είχε καταφέρει τα δύο τελευταία χρόνια. Αμέσως άρχισε να δίνει βαθμούς στην ομάδα, που ήδη κέρδισε μία θέση στο βαθμολογικό πίνακα. Ο Τζέιμς Βόουλς μπορεί να κυκλοφορεί στο paddock με μια έκφραση θριάμβου στο πρόσωπό του και να κοιτάει περίεργα όσους τον είχαν επικρίνει -έως κοροϊδέψει- για την επιλογή του Αργεντινού.

The boys did good 🤝



Sir @LewisHamilton was on hand to congratulate both @OllieBearman and @FranColapinto after they secured points finishes in the streets of Baku 👏#F2 #AzerbaijanGP @F1 pic.twitter.com/ZkP38IE7Gi — Formula 2 (@Formula2) September 15, 2024

Αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία του Όλι Μπέρμαν, που έχει αγωνιστεί ως αντικαταστάτης σε δύο διαφορετικές ομάδες φέτος, και κατάφερε να βαθμολογηθεί και στους δύο αγώνες. Αυτό το γεγονός αποδεικνύει πως ο νεαρός Βρετανός διαθέτει το ταλέντο και την ευελιξία που απαιτείται για να διαπρέψει στη Formula 1, στην οποία -σε αντίθεση με τον Κολαπίντο- έχει εξασφαλίσει τη θέση του για το 2025 με τη Haas.

Αυτόν τον τίτλο ποιος θα τον πάρει;

Στο Πρωτάθλημα Οδηγών, η εικόνα είναι πιο πολύπλοκη. Αν και ο Φερστάπεν παραμένει στην κορυφή, η διαφορά του με τον Νόρις μειώθηκε λίγο ακόμα, στους 59 βαθμούς, με τον Πιάστρι και τον Λεκλέρ να μπαίνουν σιγά-σιγά στη διεκδίκηση - αν και με μικρότερες πιθανότητες. Με τη Red Bull να χάνει έδαφος και τις McLaren και Ferrari να ανεβαίνουν, οι επόμενοι αγώνες θα είναι καθοριστικοί για το ποιος θα κατακτήσει τον τίτλο.

Matching each other - quite literally - for the majority of the race! #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/KPw83o20xU — Formula 1 (@F1) September 15, 2024

Με 7 αγώνες να απομένουν και με πίστες που έχουν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά, το πρωτάθλημα είναι πιο ανοιχτό από ποτέ. Κάθε μικρή λεπτομέρεια μπορεί να κάνει τη διαφορά, και οι ομάδες θα πρέπει να προσαρμόζονται σε διαφορετικές προκλήσεις κάθε εβδομάδα. Το 2024, μέχρι στιγμής, αποδεικνύεται μια από τις πιο απρόβλεπτες και συναρπαστικές σεζόν των τελευταίων χρόνων - και είναι αυτή η αβεβαιότητα που κάνει τη Formula 1 τόσο μαγευτική.

Η εικόνα του άρθρου δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το DALL·E με καθοδήγηση από το ChatGPT της OpenAI.