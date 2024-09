Ατύχημα, ευτυχώς χωρίς καμία σοβαρή συνέπεια, είχε ο Σαρλ Λεκλέρ στην πατρίδα του το Μονακό.

Ο Σαρλ Λεκλέρ τράκαρε το προσωπικό του αυτοκίνητο στην πατρίδα του το Μονακό και μάλιστα την πασίγνωστη φουρκέτα Loews, από την οποία έχει περάσει εκατοντάδες φορές τόσο στους αγώνες, όσο και στην καθημερινότητά του.

Ο 26χρονος Μονεγάσκος που οδηγεί στην F1 για τη Ferrari ευτυχώς απλώς ακούμπησε την 350.000 ευρώ Ferrari Purosangue στο προπορευόμενο αυτοκίνητο, με εξαιρετικά χαμηλή ταχύτητα και χωρίς να κινδυνεύσει κανείς.

Σύμφωνα με αναφορές στα socila media, μια ομάδα οπαδών του διάσημου οδηγού άρχισε να φωνάζει το όνομά του πλησιάζοντας στη γνωστή στροφή. Αυτό, προφανώς, είχε ως αποτέλεσμα ο Λεκλέρ να χάσει τη συγκέντρωσή του, με αποτέλεσμα να ακουμπήσει στο εμπρός όχημα.

Η πρόσκρουση δεν δημιούργησε ούτε σοβαρή υλική ζημιά στα δύο οχήματα, τα οποία συνέχισαν την πορεία τους χωρίς να χρειαστεί να επέμβει η τροχαία του Μονακό ή να γίνει ανταλλαγή στοιχείων για ενεργοποίηση της ασφαλιστικής κάλυψης.

Μεταξύ μας, αν και εμάς μας τράκαρε ο Λεκλέρ, χωρίς μάλιστα σοβαρές υλικές ζημιές, μάλλον αντί για τα στοιχεία του θα του ζητούσαμε αυτόγραφο. Δείτε στο video που ακολουθεί τη στιγμή του ατυχήματος.

Leclerc had his annual crash at Monaco this week pic.twitter.com/AzyWPTGus4