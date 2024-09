Ο Δανός οδηγός της Haas θα απουσιάσει από τον επόμενο αγώνα της Formula 1 στο Αζερμπαϊτζάν, καθώς η FIA ανακάλεσε την αγωνιστική του άδεια.

Ο Κέβιν Μάγκνουσεν στο Grand Prix Ιταλίας που κέρδισε εντυπωσιακά ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari πραγματοποίησε μια από τις καλύτερες φετινές του εμφανίσεις. Ο Δανός οδηγός της Haas τερμάτισε στη 10η θέση και έδωσε στην ομάδα του 1 βαθμό στην προσπάθειά της να κατακτήσει την 6η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Ωστόσο η χαρά του δεν κράτησε για πολύ μετά τον τερματισμό. Η FIA ανακοίνωσε πως ο Μάγκνουσεν δέχθηκε 2 βαθμούς ποινής στην αγωνιστική του άδεια λόγω του συμβάντος με τον Πιέρ Γκασλί της Alpine κατά τη διάρκεια του Grand Prix. Για το εν λόγω συμβάν είχε δεχθεί επίσης 10 δευτερόλεπτα ποινής στο συνολικό του χρόνο.

Wow KEVIN!! An unbelievable drive 👏 A huge push at the end means Kevin picks up a point after his 10-second time penalty was added to the result. 🇮🇹 #HaasF1 #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/XlgLoDhGnn

Ως αποτέλεσμα ο Μάγκνουσεν έφτασε τους 12 βαθμούς ποινής στην αγωνιστική του άδεια σε διάστημα λιγότερο από 12 μήνες. Λόγω αυτής εξέλιξης, η FIA ανακάλεσε την αγωνιστική του άδεια και ο 31χρονος δεν θα πάρει μέρος στον επόμενο αγώνα της Formula 1 στο Αζερμπαϊτζάν (13-15 Σεπτεμβρίου).

BREAKING: Kevin Magnussen receives a one-race ban.



Magnussen will miss the Azerbaijan GP as the FIA confirm the penalty points received during his clash with Pierre Gasly in today's race sees him reach the 12 penalty point limit in a 12 month period.#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/3YaNwlNt2P