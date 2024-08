Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG έχει βρει το μυστικό ώστε να… γεμίσει τις μπαταρίες του για τον αυριανό αγώνα της Μόντσα.

Στο Grand Prix Ιταλίας η Mercedes άφησε πίσω της την κακή εμφάνιση της Ολλανδίας και εμφανίστηκε με ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο. Η W15 ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική στην πίστα της Μόντσα και ήταν στο παιχνίδι της pole position στη μάχη των κατατακτήριων δοκιμών.

O Τζορτζ Ράσελ κατέκτησε την 3η θέση και ήταν μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου πίσω από τον poleman, Λάντο Νόρις. Στις πρώτες του δηλώσεις μετά το τέλος του Q3 στον Ντάβιντε Βαλσέκι, ο Ράσελ εμφανίστηκε πολύ χαρούμενος με το αποτέλεσμα που πήρε.

«Τα πήγα λίγο καλύτερα απ’ ότι περίμενα. Ήταν φοβερές κατατακτήριες δοκιμές. Το Q1 και το Q2 ήταν πολύ δύσκολα και τελικά δεν ήμουν πολύ μακριά από τις McLaren που αυτή τη στιγμή είναι πολύ γρήγορες. Δουλεύουμε πολύ σκληρά για να φτάσουμε τη McLaren. Σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος», ανέφερε ο νεαρός Βρετανός.

Ο Ράσελ μίλησε επίσης και για τον αγώνα της Κυριακής, στον οποίο περιμένει μια πολύ κλειστή μάχη: «Πιστεύω πως θα έχουμε μια πολύ κλειστή μάχη. Όλοι είναι πολύ κοντά μεταξύ τους και είναι συναρπαστικό για την F1. Όλοι περιμέναμε αυτή τη στιγμή. Όποιος κάνει καλή δουλειά στον αγώνα θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει. Είμαι έτοιμος για αύριο και θα φάω πολλές πίτσες απόψε για να μου δώσουν ενέργεια και βάρος για να μην είμαι πολύ ελαφρύς αύριο ώστε να παλέψω για τη νίκη».

