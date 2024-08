Η McLaren ήταν παντοδύναμη στη Μόντσα και ο Λάντο Νόρις κατάκτησε τη δεύτερη pole position μέσα σε 7 ημέρες - 2ος ο Πιάστρι, μόλις 7ος ο Φερστάπεν.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ιταλίας έγιναν λίγες ημέρες μετά τον αγώνα στο Ζάντβορτ και ο Λάντο Νόρις πήγε στη Μόντσα με κεκτημένη ταχύτητα από την κυριαρχική νίκη του στην Ολλανδία, κατακτώντας την pole position για 5η φορά στην καριέρα του. Ήταν μια πολύ καλή περίοδος για τη McLaren, που εξασφάλισε και τη 2η θέση στην εκκίνηση με τον Όσκαρ Πιάστρι. Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes ήταν τρίτος, μπροστά από τις δύο Ferrari. Απογοητευτική εμφάνιση από τον Μαξ Φερστάπεν και τη Red Bull, που έμειναν στην 7η θέση.

NORRIS MAKES IT BACK-TO-BACK POLES!!! 👏👏



Lando improves again on his final run, and McLaren lock out the front row with Piastri second! 🧡#F1 #ItalianGP

Q1

Ένα πολύ ζεστό απόγευμα υποδέχτηκε τους οδηγούς στη Μόντσα, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται στους 33 βαθμούς στον αέρα και στους 50 στην επιφάνεια του οδοστρώματος. Όταν μάλιστα η πρώτη Ferrari βγήκε στην πίστα, η θερμοκρασία ανέβηκε ακόμα περισσότερο από τις ιαχές των δεκάδων χιλιάδων Ιταλών στις εξέδρες.

Η ανυπομονησία των tifosi να πανηγυρίσουν τις πρωτιές των Ferrari δοκιμάστηκε από τον Νόρις στο πρώτο σκέλος, καθώς ο Βρετανός της ΜcLaren έγραψε τον καλύτερο χρόνο του 3ημέρου μέχρι εκείνο το σημείο, αλλά με τους Λεκλέρ και Σάινθ να ακολουθούν από κοντά στη 2η και 3η θέση.

Colapinto and Magnussen are off! 💥



Both are pushing hard on their final laps and find the gravel.#F1 #ItalianGP

Το ενδιαφέρον όμως βρισκόταν αρκετά πιο χαμηλά στην κατάταξη, στις πέντε τελευταίες θέσεις που οδηγούσαν στον αποκλεισμό. Τα τελευταία λεπτά ήταν αγωνιώδη, όπως συνήθως, με τον Κολαπίντο να έχει έξοδο στα χαλίκια αλλά να το σώζει εντυπωσιακά. Ο Αργεντινός όμως λόγω αυτού δεν κατάφερε να διεκδικήσει είσοδο στο Q2, στις πρώτες του κατατακτήριες στη Formula 1. Μαζί με τον Κολαπίντο εκτός συνέχειας έμειναν οι Τσουνόντα, Στρολ, Μπότας και Ζου.

Q2

Στην αρχή του δεύτερου σκέλους οι Ferrari βγήκαν με τα ίδια ελαστικά που είχαν στο Q1 ενώ οι υπόλοιποι έβαλαν από την αρχή φρέσκο σετ. Φυσιολογικά, επομένως, οι πρώτες θέσεις στον πίνακα των χρόνων πήγαν κατά σειρά στους Χάμιλτον, Νόρις, Πιάστρι, Φερστάπεν και Ράσελ, μπροστά από τους Λεκλέρ και Σάινθ.

Όταν αργότερα έβαλαν και οι Ferrari φρέσκα ελαστικά, ο Σάινθ ανέβηκε στην 3η θέση ενώ ο Λεκλέρ δεν κατάφερε να ξεκολλήσει από την 7η θέση, που δεν τον άφηνε εκτεθειμένο στην απειλή του αποκλεισμού, αλλά με τον Μονεγάσκο να γκρινιάζει για τη συμπεριφορά του μονοθεσίου του.

"The car is not turning at all, again." 📻



Leclerc joins the queue of drivers reporting balance issues today.#F1 #ItalianGP

Το τέλος του δεύτερου σκέλους βρήκε τον Λούις Χάμιλτον στην κορυφή του πίνακα των χρόνων, λίγα χιλιοστά μπροστά από τον Φερστάπεν, που βελτίωσε το χρόνο του. Η μίνι-έκπληξη ήταν ο αποκλεισμός του Φερνάντο Αλόνσο, που ήταν 11ος, μόλις 10 χιλιοστά πίσω από τον Χούλκενμπεργκ. Μαζί με τον Ισπανό της Aston Martin εκτός συνέχειας έμειναν οι Ρικάρντο, Μάγκνουσεν, Γκασλί και Οκόν. Μία Williams (Άλμπον) και μία Haas στην τελική 10άδα.

Q3

Όλα όσα έγιναν σε Q1 και Q2 πέρασαν στο παρασκήνιο και όλοι επικεντρώθηκαν στο τρίτο και πιο κρίσιμο σκέλος, που θα καθόριζε την pole position και τις 9 θέσεις πίσω από αυτήν. Όσοι συμμετείχαν σε αυτό θα τα έδιναν όλα, για να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή θέση στην εκκίνηση το αγώνα.

Η πρώτη γρήγορη προσπάθεια έφερε τις δύο McLaren στην κορυφή, με τον Νόρις λίγο μπροστά από τον Πιάστρι. Ακολουθούσαν οι δύο Mercedes των Ράσελ και Χάμιλτον και πιο πίσω έρχονταν οι δύο Ferrari των Σάινθ και Λεκλέρ. Το ζευγάρι της Red Bull βρισκόταν πιο πίσω, με τον Πέρεζ μπροστά από τον Φερστάπεν, που έκανε ένα μικρό λάθος στην Παραμπόλικα και έχασε λίγο χρόνο.

Replays show a snap in the steering for Verstappen mid-corner in Parabolica 👀



He was quicker than both McLarens in Sector 1, but lost six tenths at the end of the lap.



He'll have another run to make amends...#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/nR019Ex6oW — Formula 1 (@F1) August 31, 2024

Οι οδηγοί επέστρεψαν στα γκαράζ τους για να βάλουν φρέσκα μαλακά ελαστικά και να ξαναβγούν στην πίστα για να προσπαθήσουν να βελτιώσουν το χρόνο και τη θέση τους. Όντως, πολλοί χρόνοι βελτιώθηκαν, αλλά κανείς δεν κατάφερε να «χτυπήσει» τον Λάντο Νόρις, ο οποίος εξασφάλισε άλλη μία pole position φέτος.

Η McLaren μάλιστα κατέχει και τη δεύτερη θέση στην εκκίνηση με τον Όσκαρ Πιάστρι, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ στο τέλος πήρε την 3η θέση, μπροστά από τις δύο Ferrari, που πήραν την 4η θέση με τον Σαρλ Λεκλέρ και την 5η θέση με τον Κάρλος Σάινθ. Ακολούθησαν οι Λούις Χάμιλτον, Μαξ Φερστάπεν, Σέρχιο Πέρεζ, Άλεξ Άλμπον και Νίκο Χούλκενμπεργκ.

Ο αγώνας της Κυριακής στη Μόντσα είναι προγραμματισμένος για τις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: McLaren/X