Ο Μαρκ Μάρκεθ της Gresini Racing ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στις κατατακτήριες δοκιμές του MotoGP στην Αραγκόν, με μία καθηλωτική επίδοση.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Αραγονίας για το πρωτάθλημα του MotoGP είχαν το όνομα και την υπογραφή του Μαρκ Μάρκεθ. Στη 15λεπτη μάχη της pole position κανένας δεν μπόρεσε να απειλήσει τον αναβάτη της Gresini Racing, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη φετινή του pole position.

O Μάρκεθ σημείωσε χρόνο στο 1:46,766 και άφησε για οκτώ δέκατα του δευτερολέπτου πίσω του τον Πέδρο Ακόστα, ο οποίος ξεκίνησε τις κατατακτήριες δοκιμές από το Q1. Από την 3η θέση στον Αγώνα Σπριντ και στο Grand Prix θα εκκινήσει ο Πέκο Μπανάια, ο οποίος έχει ως στόχο να διευρύνει το βαθμολογικό του προβάδισμα στο πρωτάθλημα. Ο έτερος διεκδικητής του τίτλου, Χόρχε Μαρτίν, θα εκκινήσει 4ος, με τον Ισπανό να έχει μάλιστα πτώση στην αρχή του Q2.

Q1

Η βροχή που έπεσε στην πίστα κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα να εξαφανίσει την πρόσφυση από το οδόστρωμα. Αυτό έβαλε δύσκολα στους αναβάτες. Στη 15λεπτη διαδικασία του Q1 είχαμε αρκετά φαβορί τα οποία είχαν τη δυνατότητα να προκριθούν στην επόμενη φάση.

Μετά τα πρώτα περάσματα στην πρώτη θέση ήταν ο Τζακ Μίλερ με χρόνο 1:48,649. Δεύτερος πίσω του ήταν ο Πέδρο Ακόστα, ενώ ο Μπραντ Μπίντερ ολοκλήρωσε το 1-2-3 για την ΚΤΜ. Όλα όμως θα κρινόντουσαν στις τελευταίες προσπάθειες.

Your current Q2 place holders with 5 mins to go 👀#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/W21pIdyiKI August 31, 2024

Πράγματι, η πλειονότητα των αναβατών βρήκε περισσότερη απόδοση και οι χρόνοι κατέβηκαν σημαντικά. Στο τέλος της διαδικασίας ο Μπίντερ ήταν ο ταχύτερος αναβάτης με το 1:47,958. Μαζί του στο Q2 προκρίθηκε ο Ακόστα, ενώ ο Μίλερ αποδείχθηκε ο… σκουντούφλης του Q1. O Αυστραλός δεν βγήκε εγκαίρως στην πίστα και δεν πρόλαβε να κάνει γρήγορη προσπάθεια.

Q2

Η 15λεπτη μάχη για την pole position ξεκίνησε με τους αναβάτες να βγαίνουν στην πίστα για τα πρώτα τους περάσματα. Τα πράγματα όμως δεν κύλισαν καλά για τον Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος είχε πτώση στα πρώτα τρία λεπτά της διαδικασίας.

O Μαρκ Μάρκεθ απέδειξε και σήμερα πως ήταν ένα επίπεδο πάνω από όλους τους υπόλοιπους. Ο Ισπανός στο δεύτερο γρήγορο γύρο του σημείωσε το 1:47,478 και ο Πέδρο Ακόστα που τον ακολουθούσε ήταν 0,630 δλ πιο αργός. Ο τρίτος μέχρι εκείνο το σημείο, Πέκο Μπανάια, ήταν ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο μακριά.

Πίσω τους ήταν οι Μορμπιντέλι, Ά. Μάρκεθ, Ρ. Φερνάντεθ, Ζαρκό, Ολιβέιρα, Εσπαργκαρό, Βινιάλες, Μαρτίν και Μπίντερ.

Όλα όμως θα κρινόντουσαν στα τελευταία 5 λεπτά. Ο Μ. Μάρκεθ «πέταξε» και πάλι και κατέβασε το χρονόμετρο στο 1:46,766. Κανένας άλλος δεν μπορούσε να πλησιάσει την επίδοση του Ισπανού και ψάχναμε ποιοι θα ήταν πίσω του.

Ο Πέδρο Ακόστα έκανε έναν εντυπωσιακό χρόνο στο τέλος του Q2 και πήρε τη 2η θέση, με τη διαφορά του από τον Μ. Μάρκεθ να είναι οκτώ δέκατα του δευτερολέπτου. Τρίτος ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια, ο οποίος εξασφάλισε θέση στην πρώτη σειρά της εκκίνησης για τους αγώνες που ακολουθούν.

On pole by 8 tenths of a second! 🤯



This place is @marcmarquez93 territory and he's just reminded everyone why 🤝#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/phghQYvt00 August 31, 2024

Την πρώτη 12άδα συμπλήρωσαν οι: Μαρτίν, Α. Μάρκεθ, Μορμπιντέλι, Μπίντερ, Ολιβέιρα, Φερνάντεθ, Ζαρκό, Εσπαργκαρό και Βινιάλες.

Στο σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνεται ο Αγώνας Σπριντ, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα

Φωτογραφίες: Redbullcontentpool.com