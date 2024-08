Η αγωνιστική δράση στο κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής επιστρέφει, με το δεύτερο μισό της φετινής σεζόν να συνεχίζεται στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Έναν μήνα μετά τις 6 Ώρες του Σάο Πάουλο, το WEC επιστρέφει το τριήμερο 30 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου με τις 6 Ώρες του Τέξας στις ΗΠΑ. Το κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής συνεχίζει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και κατευθύνεται στην Πολιτεία του μπάρμπεκιου και το Circuit of the Americas για τον έκτο από τους οκτώ αγώνες της σεζόν.

Η πίστα του Τέξας επέστρεψε στο πρόγραμμα του WEC μετά το 2020 και η επίσημη ονομασία του αγώνα είναι «Lone Star Le Mans». Η διαδρομή έχει μήκος 5.513 μέτρα και αποτελείται από 20 στροφές. Ο κατασκευαστής με τις περισσότερες νίκες στο Τέξας είναι η Porsche με 4 στο σύνολο. Το 2020 νικήτρια ομάδα ήταν η Rebellion Racing.

Στον αγώνα θα πάρουν μέρος 36 αγωνιστικά εκ των οποίων τα 18 θα είναι στην κατηγορία Hypercar και τα 18 στην κατηγορία LMGT3. Από την κατηγορία Hypercar αποχώρησε η Isotta Fraschini, η οποία δεν θα πάρει μέρος στο υπόλοιπο της σεζόν.

Έπειτα από τις 6 Ώρες του Σάο Πάουλο, η κατάσταση στο πρωτάθλημα οδηγών και κατασκευαστών είναι πιο ανοικτή από ποτέ. Στους οδηγούς, οι Αντρέ Λότερερ, Λόρενς Βανθούρ και Κέβιν Έστρε με τη #6 Porsche 963 έχουν προβάδισμα 19 βαθμών έναντι του πληρώματος της Ferrari #50 που κέρδισε τις 24 Ώρες Λε Μαν. Στην 3η θέση είναι το πλήρωμα του Toyota #7, οι οποίοι βρίσκονται 22 βαθμούς μακριά από την κορυφή.

Στους κατασκευαστές, η Porsche προηγείται με 126 βαθμούς, στη 2η θέση είναι η Toyota με 122 βαθμούς, ενώ 3η είναι η Ferrari με 109 βαθμούς. Mένει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση και στα δύο πρωταθλήματα και αν για πρώτη φορά στο 2024 θα δούμε κάποιο πλήρωμα να παίρνει τη δεύτερη νίκη του στη σεζόν. Στους 5 αγώνες που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα έχουμε δει 5 διαφορετικούς νικητές.

Οι 6 Ώρες του Τέξας θα μεταδοθούν σε ζωντανά από το fiawec.tv και το Eurosport 2. Ακολουθήστε όλη τη δράση του αγωνιστικού τριημέρου στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα WEC 6 Ώρες Τέξας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 30 Αυγούστου

20:40-22:10 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 31 Αυγούστου

01:10-02:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

19:00-20:00 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

23:00-00:15 (Ξημερώματα Κυριακής) – Κατατακτήριες Δοκιμές

Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου

21:00 – Αγώνας

Φωτογραφίες: Porsche media