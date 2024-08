Ο Αυστραλός οδηγός της McLaren Racing δεν ήταν χαρούμενος με την επίδοσή του στη μάχη της pole position στο Ζάντβορτ παρά το θετικό αποτέλεσμα.

Η McLaren Racing μπορούσε να κάνει το 1-2 στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ολλανδίας, όμως δεν το κατάφερε. Ο Λάντο Νόρις πήρε την pole position, τέταρτη στην καριέρα του, όμως ο Όσκαρ Πιάστρι περιορίστηκε στην 3η θέση, πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν.

Ο Αυστραλός οδηγός μετά το τέλος του Q3 παραδέχθηκε πως φέρει ευθύνη για το γεγονός πως η McLaren δεν «κλείδωσε» την πρώτη σειρά της εκκίνησης του αυριανού αγώνα: «Δεν έκανα καλή δουλειά είναι η αλήθεια. Το πρώτο μέρος του γύρου μου ήταν πολύ καλό, όμως το δεύτερο δεν ήταν αυτό που ήθελα. Το μονοθέσιο είναι γρήγορο όλο το τριήμερο. Είμαι λίγο απογοητευμένος να μην είμαι ψηλότερα στην κατάταξη. Έχουμε ένα πολύ καλό μονοθέσιο στα χέρια μας και μπορούμε να πάρουμε καλούς βαθμούς και πολλά τρόπαια αύριο».

