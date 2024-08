Ο Λάντο Νόρις με τη McLaren πήρε με διαφορά την πρώτη θέση στις κατατακτήριες του Ζάντβορτ μπροστά από τον τοπικό ήρωα.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Ολλανδίας, του 15ου φετινού αγώνα της Formula 1 και πρώτου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, ήταν μια επίδειξη δύναμης από τον Λάντο Νόρις και τη McLaren, που εξασφάλισε την pole position χωρίς ουσιαστικά να απειληθεί. Ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull προσπάθησε να αμφισβητήσει τον Βρετανό αλλά προς απογοήτευση των χιλιάδων συμπατριωτών του κατάφερε μόνο τη 2η θέση. Ο Όσκαρ Πιάστρι με την άλλη McLaren πήρε την 3η θέση.

LANDO NORRIS STORMS TO POLE AT ZANDVOORT!!! 🤩



Max Verstappen joins the McLaren driver on the front row, Oscar Piastri will start third on the grid#F1 #DutchGP pic.twitter.com/whYw4Q6PAa — Formula 1 (@F1) August 24, 2024

Q1

Σε αντίθεση με τις προβλέψεις και την εικόνα του FP3, ο καιρός στο ξεκίνημα των κατατακτήριων ήταν καλός και η πίστα εντελώς στεγνή, αν και σχετικά ακάθαρτη, όπως συμβαίνει πάντα μετά τη βροχή. Με τους μηχανικούς της Williams να δίνουν μάχη με το χρόνο για να επισκευάσουν το κατεστραμμένο μονοθέσιο του Σάρτζεντ, οι οδηγοί βγήκαν στην πίστα για να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν, έχοντας κάνει ελάχιστους γύρους στο στεγνό κατά τη διάρκεια του 3ημέρου.

Οι χρόνοι έπεσαν σημαντικά όσο περνούσαν οι γύροι και η κατάταξη στο τέλος του πρώτου σκέλους καθορίστηκε από τους τελευταίους γρήγορους γύρους των οδηγών. Ο Σέρχιο Πέρεζ ήταν αυτός που κατάφερε τον καλύτερο χρόνο, μπροστά από τους Ράσελ και Σάινθ. Ο Σάρτζεντ, όπως αναμενόνταν, δεν έκανε καθόλου την εμφάνισή του στο Q1 και μαζί του αποκλείστηκαν από τη συνέχεια οι Ρικάρντο, Οκόν, Μπότας και Ζου.

Q2

Στο ξεκίνημα του δεύτερου σκέλους τα σύννεφα είχαν αρχίσει να πλησιάζουν την πίστα και αυτό έδωσε το έναυσμα σε όλους τους οδηγούς να βγουν από νωρίς στην πίστα και να κάνουν για ασφάλεια γρήγορους γύρους. Οι McLaren αποδείχτηκαν ταχύτερες σε αυτήν τη διαδικασία, με τον Νόρις ελάχιστα μπροστά από τον Πιάστρι.

Στα τελευταία λεπτά το ενδιαφέρον μετακινήθηκε λίγο πιο κάτω στην κατάταξη, στους οδηγούς που έδιναν τη μάχη να εξασφαλίσουν τη θέση τους στην τελική 10άδα και να συνεχίσουν στο Q3. Αρκετά «μεγάλα» ονόματα κινδύνευαν να αποκλειστούν και καθώς οι χρόνοι και πάλι έπεσαν στο τέλος, οι εκπλήξεις ήταν ηχηρές. Εκτός συνέχειας έμειναν οι Σάινθ, Χάμιλτον, Τσουνόντα, Χούλκενμπεργκ και Μάγκνουσεν.

Q3

Τα σύννεφα συνέχισαν να πυκνώνουν αλλά η βροχή δεν είχε κάνει την εμφάνισή της, οπότε οι 10 οδηγοί βγήκαν κανονικά στην πίστα για να διεκδικήσουν την pole position ή την καλύτερη δυνατή θέση στην εκκίνηση του αγώνα της Κυριακής. Στην πρώτη γρήγορη προσπάθεια, ο Λάντο Νόρις ήταν ταχύτερος, λίγο πάνω από ένα δέκατο του δευτερολέπτου μπροστά από τον Όσκαρ Πιάστρι και με τον Μαξ Φερστάπεν να ακολουθεί λίγα χιλιοστά πιο πίσω.

Με τις McLaren να έχουν δείξει τις προθέσεις και τις δυνατότητές τους, η δεύτερη προσπάθεια ήταν η τελευταία ευκαιρία του Φερστάπεν να τις περάσει και να πάρει την pole, σε μια πίστα που δεν την έχει χάσει ποτέ. Ο Ολλανδός όντως τα έδωσε όλα και βελτίωσε το χρόνο του, αλλά αυτό ήταν αρκετό μόνο για τη 2η θέση, καθώς ο Λάντο Νόρις έκανε έναν τρομερό γύρο για να εξασφαλίσει την pole position για πάνω από 3 δέκατα του δευτερολέπτου. Ο Πιάστρι πήρε την 3η θέση και θα έχει δίπλα του στην εκκίνηση τον Ράσελ, που έγραψε τον 4ο χρόνο. Ακολούθησαν οι Πέρεζ, Λεκλέρ, Αλόνσο, Άλμπον, Στρολ και Γκασλί.

Μόνο ο αγώνας της Κυριακής μένει για να ολοκληρωθεί το 3ήμερο στην Ολλανδία, με την εκκίνηση να είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 ώρα Ελλάδας.

