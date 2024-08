Ο Τζορτζ Ράσελ πήρε οριακά την πρωτιά από τον Όσκαρ Πιάστρι, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν έμεινε στην 5η θέση.

Το απόγευμα στο Ζάντβορτ για τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Ολλανδίας ήταν πολύ διαφορετικό από το πρωινό, καθώς οι οδηγοί βγήκαν στην πίστα με τον ήλιο να λάμπει πάνω από τα κεφάλια τους και το οδόστρωμα να είναι εντελώς στεγνό. Έτσι, οι ομάδες είχαν την ευκαιρία να εκτελέσουν το πρόγραμμά τους, καθώς αρκετές από αυτές, όπως οι McLaren, Williams και Haas, είχαν φέρει αρκετές αναβαθμίσεις.

Με διάθεση για πανηγυρισμούς είχα πάει στην πίστα οι Ολλανδοί οπαδοί του Φερστάπεν αλλά η Mercedes και η McLaren είχαν άλλα σχέδια. Το καλύτερο χρόνο της περιόδου τον σημείωσε ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes, μόλις 61 χιλιοστά του δευτερολέπτου μπροστά από τον Όσσκαρ Πιάστρι της McLaren.

Ένα παρόμοιο ζευγάρι ακολούθησε στις επόμενες θέσεις, με τον Λούις Χάμιλτον να σημειώνει τον τρίτο χρόνο, κι αυτός λίγα χιλιοστά πίσω από τον Πιάστρι, ενώ ο Λάντο Νόρις με την άλλη McLaren ακολούθησε στην 4η θέση. Ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull βρέθηκε στην 5η θέση, ελάχιστα πίσω από τον Νόρις.

Πίσω από την πρώτη 5άδα οι διαφορές ήταν μεγαλύτερες, καθώς ο Φερνάντο Αλόνσο με την Aston Martin πήρε την 6η θέση αλλά πάνω από 6,5 δέκατα μακριά από την κορυφή. Ακολούθησαν οι Τσουνόντα, Μάγκνουσεν, Λεκλέρ και Άλμπον. Ήταν μια δύσκολη περίοδος για τη Ferrari, αφού ο Σαρλ Λεκλέρ έμεινε στην 9η θέση και ο Κάρλος Σάινθ βγήκε νωρίς εκτός μάχης λόγω ενός προβλήματος στο κιβώτιο ταχυτήτων.

