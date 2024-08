Η Ταϊλάνδη θα φιλοξενήσει τον εναρκτήριο αγώνα του MotoGP για το 2025 και το 2026, με το Buriram να αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στη Νοτιοανατολική Ασία.

Η Ταϊλάνδη προετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον πρώτο αγώνα της σεζόν του MotoGP το 2025 και το 2026, με το GP Ταϊλάνδης στο Buriram να επιλέγεται ως το σημείο εκκίνησης της σεζόν. Σύμφωνα με τον Καρμέλο Εθπελέτα, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Dorna Sports, αυτή η κίνηση υπογραμμίζει τη σημασία της νοτιοανατολικής Ασίας για το MotoGP, τόσο για το άθλημα όσο και για τις συνεργασίες με τα εργοστάσια και τους συνεργάτες.

Ο Εθπελέτα ανέφερε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που αποκαλύπτουμε ότι οι εναρκτήριοι αγώνες για το 2025 και το 2026 θα είναι το GP Ταϊλάνδης στο Buriram. Η νοτιοανατολική Ασία είναι μια από τις σημαντικότερες αγορές μας, και η Ταϊλάνδη παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό. Η ενθουσιώδης υποδοχή που βλέπουμε κάθε χρόνο στο Buriram αποδεικνύει το πάθος του κόσμου για το άθλημα. Είμαστε βέβαιοι ότι θα δημιουργήσουν μια απίστευτη ατμόσφαιρα για τον πρώτο αγώνα της σεζόν».

