Ενθουσιασμένος με την επίτευξη της πρώτης του pole position στο 2025 ήταν ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing.

Τρεις αγώνες χρειάστηκαν για τον Μαξ Φερστάπεν ώστε να επιστρέψει στις pole position στη Formula 1. O Ολλανδός έκανε μία εξαιρετική επίδοση στο τέλος του Q3 στο Grand Prix Ιαπωνίας και με νέο ρεκόρ πίστας έδωσε στη Red Bull Racing την πρώτη της pole στο 2025 και μάλιστα με διαφορά 12 χιλιοστών του δευτερολέπτου από τον δεύτερο της κατάταξης.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την επίτευξη της τέταρτης συνεχόμενης pole position του στην πίστα της Σουζούκα, ο Φερστάπεν είπε: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Προσπαθήσαμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή ισορροπία στο μονοθέσιο, αλλά δεν ήταν εύκολο. Κάναμε συνεχώς αλλαγές και βελτιώσεις κι αυτό έκανε τη διαφορά. Στον τελευταίο γύρο πίεσα στο όριο, ήμουν πέρα από τα όρια σε κάποια σημεία».

Listen to that roar! Max Verstappen is on POLE #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/s8LtjOWFms

Για την αίσθηση οδήγησης ενός μονοθεσίου της Formula 1 στη Σουζούκα, ο Ολλανδός ανέφερε: «Είναι τρελό να οδηγείς σε αυτή την πίστα με μονοθέσιο της F1, ειδικά στον πρώτο τομέα. Είναι απίστευτο και με τη νέα άσφαλτο είναι πιο γρήγορη η πίστα».

MAX VERSTAPPEN IS ON POLE!! 🥇



Q3 comes to an end with an impressive lap from Verstappen clinching first position from Lando Norris!#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/c11rIwyDQ4