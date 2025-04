Το πρόβλημα με τις φωτιές που ξεκινούν από τις σπίθες των μονοθεσίων, συνεχίζεται στη Σουζούκα.

Το φαινόμενο με τις φωτιές στα ξερά χόρτα δίπλα στην πίστα της Σουζούκα εμφανίστηκε και στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ιαπωνίας.

Με 8 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα να απομένουν για την ολοκλήρωση του Q2, οι αγωνοδίκες διέκοψαν τη διαδικασία προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά.

#JapaneseGP Q2 Grass fire being put out under the Red Flag pic.twitter.com/L1gGh9uL2c

The red flag has been deployed in Q2 due to a grass fire 🔴#F1 #JapaneseGP