O Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην Τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα της Σουζούκα.

H ημέρα που οι οδηγοί θα παλέψουν για την pole position στο Grand Prix Ιαπωνίας της Formula 1 ξεκίνησε με το FP3. Ομάδες και οδηγοί είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να κάνουν τις τελικές τους προετοιμασίες ενόψει της συνέχειας του αγωνιστικού τριημέρου.

Η McLaren ελέγχει την κατάσταση

Ταχύτερος στο FP3 του GP Ιαπωνίας ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας σημείωσε το 1:27,965, ο οποίος είναι ο ταχύτερος χρόνος του τριημέρου. Πίσω του για 0,026 δλ ήταν ο teammate του, Όσκαρ Πιάστρι. Έτσι η McLaren πήρε την 1η θέση σε όλες τις ελεύθερες δοκιμές.

Πίσω τους ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, ο οποίος πλησίασε περισσότερο απ’ όλους τα πορτοκαλί μονοθέσια. Η διαφορά του ήταν στα 0,112 δλ.

Η Ferrari δεν πρόλαβε να κάνει χρόνο

Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν στην 4η θέση, ο οποίος ήταν 0,4 δλ μακριά από την κορυφή. Όμως τόσο ο Μονεγάσκος όσο και ο 6ος Λιούις Χάμιλτον δεν έκαναν χρόνο με φρέσκο σετ μαλακής γόμας στο τέλος του FP3 κι έτσι δεν έχουν εικόνα για την πραγματική τους δυναμική.

Ανάμεσά τους ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος ήταν και στο FP3 μισό δευτερόλεπτο μακριά από την κορυφή. Ο Άλεξ Άλμπον πήρε την 7η θέση για τη Williams, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Πιέρ Γκασλί της Alpine, Γιούκι Τσουνόντα της Red Bull και Ίσακ Χατζάρ της Racing Bulls.

Οι φωτιές επέστρεψαν

Η πρώτη κόκκινη σημαία της ημέρας εμφανίστηκε μόλις στο 10ο λεπτό της διαδικασίας. Ο λόγος ήταν φωτιά που είχε ξεσπάσει στο γρασίδι της στροφής 12.

H δεύτερη κόκκινη σημαία εμφανίστηκε 6 λεπτά πριν το τέλος του FP3 και δεν επέτρεψε σε πολλούς οδηγούς να κάνουν τις προσπάθειες που ήθελαν. Ο λόγος της διακοπής ήταν φωτιά στη στροφή15.

Admins camera roll is officially full of grass fire pictures..



anyway, 🚩 pic.twitter.com/3Pmscb35IN — The Race (@wearetherace) April 5, 2025

Η συνέχεια του τριημέρου

Ακολουθούν οι κατατακτήριες δοκιμές στις 09:00 ώρα Ελλάδος στις οποίες θα «πέσουν» οι μάσκες και θα οριστεί το grid για τον αυριανό αγώνα.

Αποτελέσματα FP3 GP Ιαπωνίας

Φωτογραφίες: McLarenF1/X