Ο Ενέα Μπαστιανίνι της Ducati ήταν άπιαστος στο Σίλβερστον και έκανε το «νταμπλ» - Ανατροπή στο πρωτάθλημα με τον Χόρχε Μαρτίν ξανά στην κορυφή.

To Grand Prix Μ. Βρετανίας, ο 10ος αγώνας του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP, είχε για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ενέα Μπαστιανίνι της εργοστασιακής Ducati Lenovo. Το «Θηρίο», όπως είναι το παρατσούκλι του Ιταλού, μετά τον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου νίκησε και στον «κυρίως» αγώνα της Κυριακής και πρόσθεσε το όνομά του στους διεκδικητές του φετινού τίτλου. Ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac τερμάτισε στη 2η θέση και πέρασε πρώτος στη βαθμολογία του πρωταθλήματος ενώ ο Πέκο Μπανάια πήρε την 3η θέση και συμπλήρωσε το βάθρο.

