O Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στην πίστα του Σίλβερστον.

Καλοκαιρινές διακοπές τέλος για το MotoGP. To Grand Prix Μ. Βρετανίας στην πίστα του Σίλβερστον ξεκίνησε με το FP1 διάρκειας 45 λεπτών. Οι αναβάτες είχαν τη δυνατότητα να κάνουν τα πρώτα τους περάσματα στην ιστορική πίστα και να πάρουν μια πρώτη αίσθηση από τις μοτοσικλέτες τους.

Ταχύτερος στο FP1 ήταν ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing. O Ισπανός στα τελευταία λεπτά πίεσε την Ducati GP24 του και σημείωσε το 1:59,383 και πήρε την 1η θέση ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο το αγωνιστικό τριήμερο. Πίσω του ήταν ο Μάβερικ Βινιάλες της Aprilia Racing, με τον Ισπανό να είναι μόλις 90 χιλιοστά πίσω από τον συμπατριώτη του. Ακολούθησε ο Αλέιξ Εσπαργκαρό με τη δεύτερη RS GP, η οποία διαθέτει ένα νέο αεροδυναμικό πακέτο σε αυτόν τον αγώνα.

Taking the first honours of the second half of the season! 🔝@88jorgemartin tops the first #MotoGP session back 👏#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/wotarzNjZA — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 2, 2024

Θετικό ήταν το πρωινό σκέλος του Τζακ Μίλερ, ο οποίος πήρε την 4η θέση και ξεπέρασε τον Φράνκο Μορμπιντέλι. Πίσω του ήταν ο εργοστασιακός αναβάτης της Ducati, Ενέα Μπαστιανίνι, ενώ 7ος ήταν ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια ήταν στην 8η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Φάμπιο Κουαρταραρό και Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός αναβάτης της Gresini είχε πτώση στα τελευταία λεπτά του FP1, ευτυχώς δίχως να τραυματιστεί.

Pushing for a fast lap at the end of the session! 💨@marcmarquez93 has been dumped into the gravel at Turn 15 💥#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/X3GzuQzy2i — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 2, 2024

H δράση συνεχίζεται στις 17:00 ώρα Ελλάδος με τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές. Πρόκειται για μία πολύ σημαντική περίοδο δοκιμών καθώς η κατάταξη ορίζει τις θέσεις σε Q1 και Q2 των αυριανών κατατακτήριων δοκιμών.

Αποτελέσματα FP1 GP Μ. Βρετανίας

Φωτογραφίες: