Η αγωνιστική δράση στον κόσμο του MotoGP επιστρέφει μετά από διακοπές, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ σε δύο τροχούς να επισκέπτεται τη Μ. Βρετανία και την πίστα του Σίλβερστον.

Έπειτα από την καλοκαιρινή ανάπαυλα, το παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP συνεχίζεται το τριήμερο 2-4 Αυγούστου με το Grand Prix Μ. Βρετανίας. Ο δέκατος αγώνας της σεζόν αναμένεται με αγωνία, με ομάδες και αναβάτες να ετοιμάζονται για ένα δύσκολο τριήμερο. Πρόκειται για τον πρώτο μετά την καλοκαιρινή διακοπή διάρκειας τριών εβδομάδων.

Η πίστα του Σίλβερστον βρίσκεται στο πρόγραμμα της κορυφαίας κατηγορίας παγκοσμίου πρωταθλήματος δύο τροχών από το 2010. Η διαδρομή έχει μήκος 5,9 χιλιόμετρα και αποτελείται από 18 στροφές, 10 δεξιές και 8 αριστερές στροφές. Πρόκειται για μία πίστα που προσφέρει πολλές ευκαιρίες για προσπέρασμα, με τους αναβάτες να κινούνται με πολύ υψηλές ταχύτητες στο μεγαλύτερο μέρος του γύρου. Τις περισσότερες νίκες στο GP Μ. Βρετανίας τις έχει ο Βαλεντίνο Ρόσι με 8.

A must-read ahead of the #BritishGP🇬🇧! 👌



Everything you need to know is in the Official Programme! Check it out! 👉 https://t.co/xj2Zpymuvy#MotoGP75 pic.twitter.com/WfOI9Ihlhd — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 30, 2024

Νικητής το 2023 ήταν ο Αλέιξ Εσπαργκαρό, ενώ το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Άλεξ Ρινς με το 1:59,346. Το Σάββατο ο Αγώνας Σπριντ θα έχει διάρκεια 10 γύρους, ενώ την Κυριακή στο Grand Prix οι αναβάτες θα διανύσουν 20 γύρους.

Making amends with Silverstone one year later 🤝@AleixEspargaro enjoyed the sweet taste of retribution at the 2023 #BritishGP 🇬🇧 💪🏆#MotoGP pic.twitter.com/CyC7Rulkqz — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 1, 2024

O παγκόσμιος πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια, οδεύει στο δεύτερο μισό της σεζόν όντας πρωτοπόρος της βαθμολογίας. Ο Ιταλός έχει 222 βαθμούς, 10 περισσότερους από τον Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing. O Ισπανός έχασε μια σίγουρη νίκη στη Γερμανία έχοντας πτώση δύο γύρους πριν το φινάλε. Ο Μαρκ Μάρκεθ ψάχνει ακόμα την πρώτη του νίκη στο 2024 και βρίσκεται 56 βαθμούς πίσω από τον Μπανάια.

Το Grand Prix Μ. Βρετανίας στην πίστα του Σίλβερστον, θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του ένατου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν του MotoGP στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα Grand Prix Μ. Βρετανίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 2 Αυγούστου

12:45-13:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

17:00-18:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 3 Αυγούστου

12:10-12:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

12:50-13:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

17:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 4 Αυγούστου

11:40-11:50 – Warm-Up

15:00 – Αγώνας

Φωτογραφίες: