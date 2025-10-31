Ο δευτεραθλητής του WSBK Νικολό Μπουλέγκα θα βρεθεί στη σέλα της Ducati στο MotoGP σε Πορτιμάο και Βαλένθια.

Η Ducati επιβεβαίωσε ότι ο Νικολό Μπουλέγκα θα αντικαταστήσει τον Μαρκ Μάρκεθ στους δύο τελευταίους αγώνες του φετινού MotoGP, στο Πορτιμάο και στη Βαλένθια, μετά τον τραυματισμό του Ισπανού στη Σεπάνγκ. Ο Μάρκεθ υπέστη κάταγμα στον ώμο στη Μαλαισία, υποβλήθηκε σε χειρουργική πέβαση και αναμένεται να επιστρέψει πλήρως στην προετοιμασία για το 2026.

Ο 25χρονος Μπουλέγκα, πρωταθλητής του World Supersport το 2023 και δις δευτεραθλητής στο World Superbike με την Aruba.it Ducati, θα κάνει έτσι το ντεμπούτο του στη μεγάλη κατηγορία με την εργοστασιακή ομάδα Ducati Lenovo Team, οδηγώντας την Desmosedici GP.

Ο Ιταλός έχει ήδη προετοιμαστεί για αυτή τη στιγμή, καθώς συμμετείχε πρόσφατα σε δοκιμές στη Χερέθ με τη μοτοσικλέτα του MotoGP, αφήνοντας πολύ θετικές εντυπώσεις στους ανθρώπους της Ducati. Παράλληλα, έχει ήδη ανακοινωθεί ως επίσημος δοκιμαστής της Ducati για το 2026, μαζί με τον Μικέλε Πίρο.

Νικολό Μπουλέγκα: «Είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να ολοκληρώσω μια σεζόν σαν κι αυτή με μια έκπληξη της τελευταίας στιγμής. Το ντεμπούτο στο MotoGP είναι το όνειρο κάθε παιδιού που φιλοδοξεί να γίνει αναβάτης. Επιπλέον, το να μπορέσω να οδηγήσω τη μοτοσικλέτα του Παγκόσμιου Πρωταθλητή για τους δύο τελευταίους αγώνες του 2025 κάνει τα πάντα ακόμα πιο συναρπαστικά. Θα είναι ένα μεγάλο ρίσκο. Δεν έχω καμία προσδοκία. Θα ζήσω αυτή την εμπειρία με ψυχραιμία, ειδικά επειδή, μέχρι στιγμής, έχω καταφέρει να δοκιμάσω την Desmosedici GP μόνο στη Jerez. Τούτου λεχθέντος, σίγουρα θέλω να τα πάω καλά και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Ευχαριστώ την Ducati και την Ducati Corse για την εμπιστοσύνη τους, τους Claudio, Gigi, Mauro, Davide, Stefano και Serafino που με έκαναν να νιώσω την πλήρη υποστήριξή τους και την Team Aruba.it Racing, με την οποία ολοκληρώσαμε μια σεζόν ως πρωταγωνιστές».

Λουίτζι Νταλ’ Ίνια (Γενικός Διευθυντής Ducati Corse): «Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω τον Νικολό πάνω στην Desmosedici GP. Είναι μέλος της οικογένειας της Ducati Corse από το 2022, όταν του δώσαμε να οδηγήσει τη μοτοσικλέτα Supersport. Τον πιστέψαμε και μας το ανταπέδωσε με δύο σεζόν ως απόλυτος πρωταγωνιστής στα Superbike, όπου έφτασε κοντά στον τίτλο και έγινε το σημείο αναφοράς μας ως αναβάτης. Επιπλέον, για την επόμενη χρονιά ανακοινώσαμε τη δέσμευσή του, μαζί με τον Michele Pirro, στην ανάπτυξη της Desmosedici GP με νέα ελαστικά, και η ευκαιρία να αγωνιστεί στα δύο τελευταία GP είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει να εργάζεται σε αυτόν τον νέο ρόλο ως δοκιμαστής. Σίγουρα θα είναι απαιτητική, αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσει να απολαύσει αυτήν την εμπειρία: για έναν νεαρό αναβάτη, το να κάνει το ντεμπούτο του στην κορυφαία κατηγορία του αθλήματός μας είναι μεγάλη ικανοποίηση».