Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari μπορεί να κατέληξε από... σπόντα στο βάθρο, όμως ήταν συνολικά απογοητευμένος με το αποτέλεσμα που πήρε.

To Grand Prix Βελγίου ήταν η απόδειξη πως η Scuderia Ferrari δεν έχει χάσει επαφή με την κορυφή και η SF24 είναι ακόμη ένα γρήγορο μονοθέσιο. Ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές και στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα μαχόταν για τη νίκη απέναντι στον Λιούις Χάμιλτον.

Η νίκη χάθηκε στους τελευταίους γύρους όταν άρχισε να χάνει απόδοση ο Μονεγάσκος, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που μπήκαν για αλλαγή ελαστικών για δεύτερη φορά στο Grand Prix. Ο Λεκλέρ πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στην 4η θέση και όπως ανέφερε μετά τον αγώνα ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένος.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος. Το πρόβλημά μας είναι πως δεν είμαστε αρκετά γρήγοροι. Αυτό που με απογοήτευσε πολύ είναι πως εστιάσαμε στις McLaren και στις Red Bull που ξέραμε από πριν πως ήταν γρήγορες. Η Mercedes ήταν πολύ γρήγορη και με τα δύο της μονοθέσια. Πιστεύαμε πως μπορούσαμε να τις κοντράρουμε όμως ήταν πολύ γρήγορες. Δεν είχαμε ρυθμό», είπε ο Λεκλέρ.

Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του 14ου Grand Prix η FIA ανακοίνωσε πως ο Τζορτζ Ράσελ αποκλείστηκε από τα αποτελέσματα λόγω παρατυπίας στο μονοθέσιό του. Έτσι ο Λεκλέρ προβιβάστηκε στην 3η θέση και στο πρώτο του βάθρο μετά το Μονακό.

«Ποτέ δεν θέλεις να ανέβεις στο βάθρο έπειτα από αποκλεισμό ενός συναγωνιστή σου. Ο Ράσελ έκανε φανταστική δουλειά και δεν ήταν η διαφορά στο βάρος που του έδωσε τη νίκη. Είναι όμως πολύ δύσκολο να υπάρξουν εξαιρέσεις και είναι λογικός ο αποκλεισμός του. Είναι μέρος των αγώνων», δήλωσε για τον αποκλεισμό του οδηγού της Mercedes.

Following George Russell’s disqualification, Charles and Carlos are now classified 3rd and 6th. Therefore today’s points tally is 23.