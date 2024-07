O Τζορτζ Ράσελ νίκησε στο Σπα με τη Mercedes να κάνει το 1-2 και να θυμίζει την ομάδα που σάρωνε τα πρωταθλήματα.

Στο Grand Prix Βελγίου, το 14ο φετινό αγώνα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1, η νίκη κρίθηκε από τη στρατηγική, καθώς πήγε για δεύτερη φορά φέτος στα χέρια του Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes. Ο Βρετανός έκανε ένα pit stop λιγότερο από τους αντιπάλους του και κατάφερε να διατηρηθεί στην πρώτη θέση στο τέλος, παρά την επίθεση του Λούις Χάμιλτον, που πήρε τη δεύτερη θέση. Ο Όσκαρ Πιάστρι με τη McLaren ανέβηκε στο βάθρο, τερματίζοντας στην 3η θέση. Κερδισμένος ήταν και ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος παρότι ήταν 5ος τερμάτισε μπροστά από τον Λάντο Νόρις και άνοιξε τη διαφορά τους στο πρωτάθλημα.

Εκκίνηση

Κάτω από ένα λαμπρό ήλιο τα μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στο grid του Σπα με τον Λεκλέρ στην pole position, τον Πέρεζ δίπλα του και τον Φερστάπεν στην 11η θέση, παρότι σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στις χθεσινές κατατακτήριες. Η πλειονότητα των οδηγών της πρώτης 10άδας επέλεξε τη μεσαία (κίτρινη) γόμα της Pirelli για το ξεκίνημα, με εξαίρεση τον Σάινθ, ο οποίος από την 7η θέση ξεκίνησε με τη σκληρή (λευκή).

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Λεκλέρ ξεκίνησε καλά και διατήρησε την πρώτη θέση, ενώ πίσω του ο Χάμιλτον με αποφασιστικό τρόπο πέρασε τον Πέρεζ και ανέβηκε στη 2η θέση. Ο Νόρις ανοίχτηκε πολύ στην πρώτη στροφή και πάτησε στα χαλίκια, κάτι που τον έκανε να χάσει 3 θέσεις και να πέσει στην 7η, ενώ ο Πιάστρι ανέβηκε 4ος, μπροστά από τους Ράσελ και Σάινθ. Ο Φερστάπεν δεν κέρδισε πολλές θέσεις στην εκκίνηση αλλά στους δύο πρώτους γύρους πέρασε τους Άλμπον και Αλόνσο και ανέβηκε στην 8η.

Η δύναμη του DRS και ο Χάμιλτον

Ο Λούις Χάμιλτον ακολούθησε από κοντά τον Λεκλέρ και ήδη στον τρίτο γύρο του αγώνα εκμεταλλεύτηκε το slipstream και το DRS για να περάσει τον Λεκλέρ και να πάρει την πρωτοπορία στον αγώνα. Ο Λεκλέρ βέβαια δεν τα παράτησε και έμεινε κοντά στον Χάμιλτον, αλλά έπρεπε πλέον να προσέχει και τι γινόταν πίσω του με τον Πέρεζ.

LAP 3/44



Lewis Hamilton is absolutely on it this afternoon! 🔥



He storms past Leclerc on the Kemmel Straight and leads the race! #F1 #BelgianGP

Μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια του Νόρις να περάσει τον Σάινθ, ο Βρετανός είδε τους καθρέφτες του να γεμίζουν από τη Red Bull του Φερστάπεν. Οι δύο διεκδικητές του τίτλου έδιναν μάχη στο ξεκίνημα του αγώνα για την 7η θέση. Οι διαφορές πάντως στους πρώτους γύρους ήταν πολύ μικρές, με αρκετούς οδηγούς της πρώτης 8άδας να βρίσκονται σε απόσταση DRS από τους μπροστινούς τους.

Σταδιακά όμως οι διαφορές άρχισαν να ανοίγουν ελαφρά και δεν υπήρξαν μάχες στην πίστα, με τους οδηγούς και τις ομάδες να περιμένουν τα πρώτα pit stop για να κάνουν τις κινήσεις τους.

Pit stop No 1

Η πρώτη κίνηση από τους οδηγούς της πρώτης 10άδα έγινε από τους Ράσελ και Φερστάπεν, που μπήκαν μαζί στον 11ο γύρο του αγώνα για να βγάλουν τα μεσαία ελαστικά και να βάλουν τα σκληρά, από τα οποία είχαν αμφότεροι δύο φρέσκα σετ στη διάθεσή τους.

Στον επόμενο γύρο μπήκαν οι Χάμιλτον, Πέρεζ και Πιάστρι, ενώ ο Λεκλέρ έμεινε στην πίστα για άλλον ένα γύρο. Όταν επέστρεψαν στην πίστα, ο Ράσελ βρέθηκε μπροστά από τον Πιάστρι αλλά ο Αυστραλός αμέσως επιτέθηκε, κατάφερε να περάσει και να φτάσει πίσω από τον Πέρεζ.

Ο Λεκλέρ μπήκε ένα γύρο αργότερα και κατάφερε να επιστρέψει στην πίστα πίσω από τον Χάμιλτον και μπροστά από τη μάχη των τριών (Πέρεζ, Πιάστρι, Ράσελ). Σε εκείνο το σημείο ο Πιάστρι πέρασε και τον Πέρεζ. Έτσι, στην πρωτοπορία του αγώνα έμεινε ο Σάινθ, ο οποίος όμως θυμάστε ξεκίνησε με τα σκληρά ελαστικά, και δεύτερος ήταν ο Νόρις, που προσπαθούσε με διαφορετική στρατηγική να σώσει τον αγώνα του. Εκείνος που δεν βοηθήθηκε από τη στρατηγική ήταν ο Φερστάπεν, που παρέμενε στην 8η θέση.

LAP 11/44



Verstappen dives into the pits and switches to hard tyres. He's back out on track in P14 #F1 #BelgianGP

Ο Νόρις έκανε το Pit stop του στον 16ο γύρο, έχοντας ολοκληρώσει το μεγαλύτερο πρώτο stint από τους πρωτοπόρους. Ο Βρετανός της McLaren επέστρεψε στην πίστα πίσω από τον Φερστάπεν, με αρκετά πιο φρέσκα ελαστικά αλλά σε αρκετά μεγάλη απόσταση. Έτσι, ο Κάρλος Σάινθ έμεινε μόνος του στην πρωτοπορία του αγώνα, αλλά μόνο μέχρι τον 21ο γύρο (από τους 44), όπου μπήκε για να βάλει φρέσκα μεσαία ελαστικά και επέστρεψε στην 8η θέση, πίσω από τον Νόρις.

Τα προβλήματα του Φερστάπεν

Ο Μαξ Φερστάπεν, αφού έκανε αγώνα υπομονής στο πρώτο μισό, αποφάσισε να επιτεθεί για να κερδίσει μερικές θέσεις. Ατυχώς όμως για τον Ολλανδό, βρέθηκε πίσω από τον Ράσελ, ο οποίος είχε DRS καθώς μαχόταν με τον Πέρεζ και έτσι ο Φερστάπεν δεν μπορούσε να περάσει. Το ακόμα πιο δύσκολο για τον πρωταθλητή ήταν ότι πλέον ο Νόρις τον είχε φτάσει και τον απειλούσε ανοιχτά.

Ακόμα και όταν ο Πέρεζ μπήκε για το δεύτερο pit stop του και ο Ράσελ έχασε το DRS, ο Φερστάπεν δεν φάνηκε να μπορεί να τον πλησιάσει για να κερδίσει την 4η θέση. Αντίθετα ο Νόρις συνέχιζε να τον πιέζει πολύ.

Ο Χάμιλτον στην κορυφή είχε φτιάξει μια μικρή διαφορά, της τάξης των 2,5 δευτερολέπτων, από τον Λεκλέρ ενώ ο Πιάστρι δεν έδειχνε να μπορεί να τους απειλήσει. Ο Αυστραλός παρέμενε σταθερά 2,5 δευτερόλεπτα πίσω από τον Λεκλέρ.

Τα ρέστα του Λεκλέρ και η παράξενη στρατηγική του Σάινθ

Ο Σαρλ Λεκλέρ μπήκε για το δεύτερο pit stop στον 260 γύρο, σε μια προσπάθεια να κάνει το undercut στον Χάμιλτον. Ήταν όμως ένα σχετικά αργό pit stop και έτσι όταν ο Χάμιλτον μπήκε στον επόμενο γύρο για να τον καλύψει, το έκανε με επιτυχία και επέστρεψε στην πίστα μπροστά από τον οδηγό της Ferrari.

LAP 26 & 27/44



In comes Leclerc for fresh tyres as he tries the undercut on Hamilton - but it's not the quickest stop.



In comes Leclerc for fresh tyres as he tries the undercut on Hamilton - but it's not the quickest stop.

The Briton comes in the following lap and stays ahead of the Ferrari comfortably#F1 #BelgianGP

Ο Πιάστρι έμεινε στην πίστα για λίγους γύρους ακόμα και ανέβασε το ρυθμό του, προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο, έχοντας καθαρή πίστα μπροστά του.

Ο Σάινθ ένιωθε πια πίεση από τον Χάμιλτον και στη Ferrari πήραν μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη στρατηγική απόφαση. Ο Ισπανός έκανε μόνο 8 γύρους με τα μεσαία ελαστικά και ξαναμπήκε στα pit για να βάλει τα σκληρά και να πάει με αυτά μέχρι το τέλος του αγώνα.

Το 2ο pit stop βοηθάει τον Φερστάπεν

Στον ίδιο γύρο με τον Σάινθ μπήκε και ο Φερστάπεν, προσπαθώντας να καλύψει την απειλή του Νόρις. Η Red Bull εκτέλεσε τη στρατηγική της με επιτυχία, καθώς ο Νόρις μπήκε στον επόμενο γύρο και -όπως ήταν αναμενόμενο- επέστρεψε στην πίστα πίσω από τον Ολλανδό.

Ένα γύρο αργότερα μπήκε και ο Πιάστρι, ο οποίος όμως δεν σταμάτησε καλά στο box του και ανάγκασε τους μηχανικούς του να μετακινηθούν ελαφρά για να του αλλάξουν τα ελαστικά. Έτσι χάθηκε λίγος χρόνος και ο Αυστραλός επέστρεψε στην πίστα πίσω από τους Χάμιλτον και Λεκλέρ.

Όλα αυτά άφησαν στην πρώτη θέση τον Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος πήρε τη γενναία απόφαση να μην αλλάξει ελαστικά και να προσπαθήσει να πάει με το ίδιο σετ σκληρής γόμας μέχρι το τέλος του αγώνα. Ο Βρετανός είχε αρκετά καλό ρυθμό και θα χρειαζόταν να δώσει μάχη με τον Χάμιλτον για τη νίκη στον αγώνα.

Μάχες παντού

Εν αναμονή του «εμφυλίου» της Mercedes για τη νίκη, είχαμε μάχες ΄σε πολλές θέσεις. Ο Πιάστρι είχε πιάσει τον Λεκλέρ και προσπαθούσε να τον περάσει. Ο Αυστραλός έπειτα από μια απότυχημένη προσπάθεια, έκανε μια ωραία κίνηση από την εξωτερική και κατάφερε να περάσει, με 8 γύρους να απομένουν.

Πιο πίσω, ο Νόρις παρέμενε κολλημένος στο διαχύτη του Φερστάπεν αλλά δεν έβρισκε τρόπο να περάσει, ενώ οι δυο τους πλησίαζαν με ταχύ ρυθμό τον Λεκλέρ. Ακόμα πιο πίσω, ο Σάινθ πίεζε ασφυκτικά τον Πέρεζ για την 7η θέση, την οποία πήρε σχετικά εύκολα, ενώ τη 10άδα συμπλήρωναν οι Αλόνσο και Ρικάρντο.

Ο πιο καλός ο σκακιστής

Ο Χάμιλτον έφτασε πίσω από τον Ράσελ στους τελευταίους γύρους αλλά δεν κατάφερε να περάσει τον Ράσελ, ο οποίος παρότι είχε στη Mercedes του ελαστικά που είχαν κάνει 33 γύρους έμενε στην πρώτη θέση μέχρι το τέλος και πήρε τη δεύτερη φετινή του νίκη. Ο Χάμιλτον αρκέστηκε στη δεύτερη θέση και Πιάστρι τερμάτισε στην 3η θέση. Ακολούθησαν οι Λεκλέρ, Φερστάπεν, Νόρις, Σάινθ, Πέρεζ, Αλόνσο και Οκόν.

Η Formula 1 θα κάνει τώρα το «καθιερωμένο» καλοκαιρινό της διάλειμμα και θα επιστρέψει στη δράση σε τέσσερις εβδομάδες, με το GP Ολλανδίας στην πίστα του Ζάντοβορτ το 3ήμερο 23-25 Αυγούστου.

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: Mercedes