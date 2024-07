Ο Τζορτζ Ράσελ δεν θα φύγει τελικά από το Βέλγιο με τους 25 βαθμούς της νίκης, καθώς αποκλείστηκε από τα αποτελέσματα του Σπα και νικητής στέφεται ο Λούις Χάμιλτον.

Το δράμα συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς στη Formula 1, καθώς έχουμε αλλαγή στην κατάταξη του Grand Prix Βελγίου. Ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού, αποκλείστηκε από τα αποτελέσματα και έχασε τη νίκη!

Λίγη ώρα μετά από τον τερματισμό του αγώνα, η W15 του Ράσελ βρέθηκε εκτός κανονισμών. Η ζυγαριά της FIA έδειξε 796,5 κιλά, 1,5 κιλό πιο κάτω από το κατώτατο όριο που ορίζουν οι κανονισμοί. Λόγω του ότι πρόκειται για τεχνική παράβαση, οι κανονισμοί είναι άσπρο/μαύρο.

Έτσι, οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να τον μηδενίσουν από τα αποτελέσματα λόγω της τεχνικής παρατυπίας.

Αυτή η εξέλιξη δίνει τη νίκη στον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος είχε το προβάδισμα του αγώνα για το μεγαλύτερο μέρος του. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έστω και με αυτόν τον τρόπο έφτασε στην 105η νίκη της καριέρας του και δεύτερη φετινή.

Αλλαγές είχαμε και στις άλλες θέσεις της 10άδας όπως είναι φυσικό. Ο Όσκαρ Πιάστρι πήρε τη 2η θέση ενώ στο βάθρο προβιβάστηκε ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. Τέταρτος είναι πλέον ο Μαξ Φερστάπεν και ακολουθούν οι: Λάντο Νόρις, Κάρλος Σάινθ, Σέρχιο Πέρεζ, Φερνάντο Αλόνσο, Έστεμπαν Οκόν και Ντάνιελ Ρικάρντο.

