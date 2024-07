O Μαξ Φερστάπεν ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πλημυρισμένη πίστα του Σπα.

Η βροχή έκανε την εμφάνισή της στο FP3 του Grand Prix Βελγίου και είχε μάλιστα άγριες διαθέσεις. Η δράση άρχισε στην πίστα του Σπα, όμως για λίγα λεπτά μια και η έντονη βροχόπτωση έκανε τις συνθήκες πίστας αδύνατες στην οδήγηση. Έτσι ο 14ος αγώνας της Formula 1 πήρε ξαφνικά μια διαφορετική τροπή και η συνέχεια του 3ημέρου θα είναι απρόβλεπτη. Παρά την περιορισμένη δράση δεν αποφεύχθηκαν τα ατυχήματα.

Ταχύτερος οδηγός ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Ο Ολλανδός με τα ενδιάμεσα ελαστικά βροχής σημείωσε το 2:01,565, ένα χρόνο ο οποίος δεν έχει μεγάλη σημασία. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής είχε την τύχη με το μέρος του καθώς βρήκε την πίστα στις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Δεύτερος ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing, o οποίος ήταν 1,4 δλ μακριά από τον Φερστάπεν, ενώ στην 3η θέση ήταν ο Πιέρ Γκασλί της Alpine. O Λάντο Νόρις ήταν στην 4η θέση ενώ 5ος ήταν ο Έστεμπαν Οκόν.

Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν στην 6η θέση για τη Scuderia Ferrari, με τον καλύτερο χρόνο του να είναι πάνω από 4 δευτερόλεπτα πιο αργός από αυτόν του Φερστάπεν. Για την ιστορία την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Λανς Στρολ με Aston Martin, Βάλτερι Μπότας με Sauber, Λιούις Χάμιλτον με Mercedes και Σέρχιο Πέρεζ με Red Bull. Συνολικά οι 17 από τους 20 οδηγούς έκαναν χρονομετρημένη προσπάθεια.

