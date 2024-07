Η αστάθεια που προβλέπεται στην πίστα του Σπα κατά τη διάρκεια του 3ημέρου θα φέρει προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες.

Το επερχόμενο Grand Prix Βελγίου στο θρυλικό Σπα αναμένεται να είναι ένα από τα πιο απρόβλεπτα της σεζόν και λόγω των καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για το τριήμερο 26-28 Ιουλίου στην περιοχή της πίστας. Σύμφωνα με τις προγνώσεις, οι οδηγοί και οι ομάδες θα αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις λόγω των εναλλαγών του καιρού, κάτι βέβαια που είναι πάντα αναμενόμενο στο δάσος των Αρδεννών.

Παρασκευή 26 Ιουλίου: Η πρώτη ημέρα των ελεύθερων δοκιμών προβλέπεται να είναι βροχερή, με συνεχείς βροχές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ 16 έως 20° C, ενώ η πιθανότητα βροχής φτάνει στο 74% με εκτιμώμενο ύψος βροχής τα 12 χιλιοστά.

Σάββατο 27 Ιουλίου: Η ημέρα των κατατακτήριων δεν θα διαφέρει πολύ από την προηγούμενη, καθώς οι βροχές θα συνεχιστούν, επηρεάζοντας τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 14 έως 19° C, με πιθανότητα βροχής 61% και εκτιμώμενη βροχόπτωση 10 χιλ. Οι συνθήκες αυτές θα δοκιμάσουν τις ικανότητες των οδηγών και θα απαιτήσουν άριστη στρατηγική από τις ομάδες.

