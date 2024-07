Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζεται αυτό το τριήμερο με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να κατευθύνεται στην εμβληματική πίστα του Σπα.

Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα με το Grand Prix Βελγίου το τριήμερο 26-28 Ιουλίου. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ ταξιδεύει στο θρυλικό Σπα για τον δέκατο τέταρτο αγώνα της σεζόν και τελευταίο πριν το καλοκαιρινό διάλειμμα. Πρόκειται για μία αγαπημένη πίστα των οδηγών με τεράστια ιστορία τόσο στην F1 όσο και στο μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Ο πρώτος αγώνας της Formula 1 στο Βέλγιο πραγματοποιήθηκε πίσω στο 1950, στην παλιά τεράστια χάραξη 14,9 χλμ. Το 1979 το Σπα άλλαξε μορφή, ενώ τη σημερινή της χάραξη την ξέρουμε από το 2007. Έχει μήκος 7.004 μέτρα και αποτελείται από 19 στροφές. Την Κυριακή οι οδηγοί θα διανύσουν συνολικά 44 γύρους. Τις περισσότερες νίκες τις έχει ο Μίκαελ Σουμάχερ με 6. Νικητής το 2023 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, ενώ το ρεκόρ πίστας το έχει ο Βάλτερι Μπότας στο 1:46,286 από το 2018.

