Η κυριαρχία της αυστριακής ομάδας στη Formula 1 τελείωσε σύμφωνα με τη Mercedes, καθώς μια άλλη ομάδα έχει πλέον το ταχύτερο μονοθέσιο.

Από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν της Formula 1 έχουμε δει μια μεγάλη αλλαγή ισορροπιών μεταξύ των ομάδων. Η Red Bull Racing είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα στους πρώτους αγώνες, το οποίο εξαλείφθηκε σχετικά γρήγορα. Το Grand Prix Ουγγαρίας ήταν το 13ο της σεζόν και πλέον τέσσερις διαφορετικές ομάδες έχουν κερδίσει τουλάχιστον από δύο αγώνες.

Staring at it and not stopping. 😁🏆 @OscarPiastri #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/Xxt5VgoBB9

Στο Χανγκαρόρινγκ η McLaren Racing έκανε το 1-2 με τον Όσκαρ Πιάστρι να παίρνει την παρθενική του νίκη ενώ ο Λάντο Νόρις τερμάτισε 2ος. Έπειτα και από την ολοκλήρωση του αγώνα στην Ουγγαρία, ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, πιστεύει πως μία νέα ομάδα έχει πλέον το ταχύτερο μονοθέσιο.

«Πρέπει να αναγνωρίσουμε πως η McLaren είναι πλέον η ομάδα που ηγείται του ανταγωνισμού σε όλες τις συνθήκες. Αυτή είναι πλέον το σημείο αναφοράς. Είναι φοβερό που μία νέα ομάδα έχει κάνει τέτοιο βήμα εξέλιξης και μπορεί να κάνει το 1-2 σε αγώνες. Αυτό είναι καλό για όλους μας. Όμως δεν μπορούσαμε να τους κοντράρουμε στην Ουγγαρία, γιατί δεν ήμασταν στο ίδιο επίπεδο. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη McLaren», είπε ο Αυστριακός.

Our 22nd Grand Prix winner in Formula 1.



Welcome to the club, @OscarPiastri. 🏆🧡#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/6Y46b0mBWY