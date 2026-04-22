Ο CEO της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, για τις επικείμενες αναβαθμίσεις που θα επιτρέψει το ADUO στους ανταγωνιστές του και ξεκαθάρισε τη θέση της γερμανικής ομάδας.

Η συζήτηση γύρω από το μηχανισμό ADUO (Additional Design and Upgrade Opportunities) βρίσκεται στο επίκεντρο της Formula 1 κατά τη διάρκεια της διακοπής του Απριλίου. Το συγκεκριμένο εργαλείο ενσωματώθηκε στους κανονισμούς κινητήρων της Formula 1 με στόχο να αποφευχθούν μεγάλες αποκλίσεις απόδοσης ανάμεσα στους κινητήρες, όπως είχε συμβεί στην αρχή της υβριδικής εποχής το 2014.

Πρόκειται ουσιαστικά για έναν μηχανισμό «διόρθωσης» λαθών, που επιτρέπει σε κατασκευαστές κινητήρων που υστερούν να έχουν επιπλέον ευκαιρίες εξέλιξης.

Φόβοι για επηρεασμό του πρωταθλήματος

Ο Τότο Βολφ, ο οποίος είναι επικεφαλής και CEO της Mercedes-AMG, ρωτήθηκε σχετικά με τον μηχανισμό ADUO. H ομάδα του μαζί με τη Red Bull Racing αναμένεται να μην πάρουν έγκριση για αναβαθμίσεις στον κινητήρα τους, κάτι που τους φέρνει σε δυσχερή θέση.

«Η βασική ιδέα του ADUO ήταν να επιτρέψει σε όσους βρίσκονται πίσω, σε επίπεδο κινητήρα, να καλύψουν τη διαφορά, όχι να περάσουν μπροστά. Και πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί, για το ποιος θα λάβει ADUO, μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο στην εικόνα απόδοσης και στο πρωτάθλημα, αν δεν γίνει με απόλυτη ακρίβεια, σαφήνεια και διαφάνεια», είπε ο Αυστριακός.

Ο επικεφαλής της Mercedes ήταν ακόμη πιο αιχμηρός όσον αφορά την πιθανότητα εκμετάλλευσης του συστήματος: «Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει θέση για “παιχνίδια”. Πρέπει να εφαρμοστεί με το σωστό πνεύμα από τη FIA».

Ένα «χέρι» βοηθείας προς όλους

Σύμφωνα με τον Βολφ, ο το ADUO δεν πρέπει να προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ομάδες που ήδη βρίσκονται κοντά στην κορυφή, αλλά να βοηθήσει όσους αντιμετωπίζουν πραγματικό πρόβλημα απόδοσης.

«Οι ομάδες έχουν τη δική τους εικόνα για την απόδοση. Όπως φαίνεται σε εμένα, υπάρχει ένας κατασκευαστής κινητήρων που έχει πρόβλημα και πρέπει να βοηθηθεί. Οι υπόλοιποι βρίσκονται περίπου στο ίδιο επίπεδο», είπε δείχνοντας ουσιαστικά τη Honda στο κομμάτι της αξιοπιστίας.

Επιπλέον έριξε «μπηχτές» για τις ομάδες που κυνηγάνε να βρουν απόδοση χρησιμοποιώντας το ADUO με διαφορετικό τρόπο

«Δεν θα έλεγα ότι ανησυχώ για το ADUO. Όλοι παρακολουθούμε πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις. Έχουμε ακριβή δεδομένα για την απόδοση των κινητήρων, όπως και η FIA. Και ελπίζω ότι θα συνεχίσει να προστατεύει την ακεραιότητα του σπορ. Δεν θέλεις να δεις το ADUO να επιτρέπει σε κάποιον να προσπεράσει άλλους. Ήταν πάντα ένας μηχανισμός για να καλύπτεται η διαφορά, όχι για να δημιουργείται».

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιανννης συζητούν για το Grand Prix της F1 στην Ιαπωνία και για τις αδυναμίες που εξέθεσε, οι οποίες απαιτούν σοβαρές παρεμβάσεις.